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29 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Yeniden gözaltına alındı

28 Haziran 2023, Çarşamba 21:00
New York'taki Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne 22 Mayıs'ta demir levyeyle saldıran sanık Recep Akbıyık'ın tekrar gözaltına alınarak suçlandığı belirtildi.

Şizofreni teşhisi konuldu
Türkevi'ne saldıran sanık hakkında karar

 

New York Güney Bölgesi ABD Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Akbıyık’ın “yabancı bir hükümetin bulunduğu mülke zarar vermekle” suçlandığı bildirildi.

 

Akbıyık’ın metal bir aletle Türkiye Başkonsolosluğuna ait 10 cam ve 2 kapıya zarar verdiği, kendisine müdahale eden 2 güvenlik görevlisine de saldırdığı aktarılarak, yargılanması sonucunda suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.

 

Saldırgan, Türkevi'nin kapıları ile camlarına zarar vermişti. Olaydan 4 gün sonra yakalanmıştı. "Denetimli serbestlik" kararı verilmişti

AA

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