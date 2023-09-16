Yeniden inşası yıllar alabilir

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) İletişim Direktörü Benoit Carpentier, Fas’ta depremden etkilenen köy ve şehirlerin yeniden inşasının yıllar alabileceğini belirtti. BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında Fas’ta yaşanan deprem ile Libya’daki sel felaketleri ele alındı.

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Carpentier, Marakeş’ten çevrimi içi yaptığı konuşmada, ülkenin tanık olduğu yıkımdan bahsetti. Depremin merkezinin Marakeş’e 75 kilometre uzakta olduğunu ve yüzlerce kilometre uzaklıktaki köylerin dahi etkilendiğini aktaran Carpentier, yerel ve uluslararası topluluklarla koordineli çalıştıklarını dile getirdi.

Carpentier, “Yüz binlerce kişinin barınağa ihtiyacı var. Önümüzdeki hafta fırtınalar ve soğuk hava bekleniyor. Etkilenen köy ve şehirleri yeniden inşa etmek aylar hatta yıllar alabilir.” dedi.