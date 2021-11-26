Yenilerini yapıyorlar

Gazze’de İsrail saldırılarında yıkılan evlerin yerine yenileri inşa ediliyor.

Gazze’dekİ Bayındırlık ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan, İsrail’in son saldırılarında tamamen yıkılan evlerin yerine yenilerini inşa çalışmalarının başladığını duyurdu. Filistin Medya Forumu’nun düzenlediği toplantıda konuşan Serhan, evleri tamamen yıkılan Filistinlilerden ilk gruba, yeniden inşa sürecine başlamaları için ilk mali desteğin verildiğini söyledi. Yeniden imar mekanizmasıyla ilgili mali desteğin doğrudan mağdur kişilere gittiğini, bu desteğin Bakanlık tarafından alınmadığını kaydeden Serhan, “Hasar tespiti yapıyor ve mağdur kişilerin listesini bağış yapanlara gönderiyoruz. Onlar da imar için hazırladıkları maddi desteği, doğrudan bu kişilere gönderiyor.” ifadelerini kullandı. Bakanlığın, İsrail’in saldırıları düzenlediği mayıstan 6 ay sonra imar faaliyetlerine başlayabildiğini aktaran Serhan, saldırılar sırasında da yol, su ve kanalizasyon şebekeleri ile elektrikte geçici olarak onarım çalışmaları yaptıklarını hatırlattı.

3.8 milyar dolarlık imar planı

Bakanlığın bağışçılara 3,8 milyar dolar değerinde bir imar planı sunduğunu kaydeden Serhan, Gazze Şeridi’ne yeniden hayat verecek ekonomik projelerin de bu plan dahilinde olduğunu ifade etti. Serhan, Mısır’ın Gazze’deki konut projelerine ilişkin ise Kahire’nin ilk aşamada Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Er-Raşid Caddesi’nin asfaltlanması için çalışmaya başladığını söyledi. Mısır’ın 3 yerleşim bölgesi inşa etme niyetinde olduğunu belirten Serhan, bunlardan ilkinin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 500 konuttan, ikincisinin yine kuzeyde 700 konuttan, üçüncüsünün ise Zehra bölgesinde 1500 konuttan oluşmasının planlandığını dile getirdi. Filistinli Bakan Yardımcısı, Mısır’ın ayrıca Şucaiyye ve Seraya bölgelerinde iki köprü inşa etmeyi düşündüğünü kaydetti.

İsrail’den 372 konutluk yasa dışı onay

İsraİl Savunma Bakanlığı’na bağlı Planlama Komitesi’nin işgal altındaki Batı Şeria’da 372 konutluk yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşasına onay verdiği belirtildi. İsrail’deki radikal Yahudi akımlara yakınlığıyla bilinen 7. Kanal’da yer alan haberde, son iki yıl içinde Planlama Komitesi’nin, El Halil kentinde bulunan Kiryat Arba yerleşiminde ticari alanlar ve bir üniversite kampüsü inşasına onay verdiğine işaret edildi. Komite’nin 372 yeni konut inşasını onayladığı kaydedilen haberde, kurumun geçtiğimiz yıllarda da binden fazla konutun yapımını onayladığı kaydedildi.