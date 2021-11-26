"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Yenilerini yapıyorlar

26 Kasım 2021, Cuma 21:57
Gazze’de İsrail saldırılarında yıkılan evlerin yerine yenileri inşa ediliyor.

Gazze’dekİ Bayındırlık ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan, İsrail’in son saldırılarında tamamen yıkılan evlerin yerine yenilerini inşa çalışmalarının başladığını duyurdu. Filistin Medya Forumu’nun düzenlediği toplantıda konuşan Serhan, evleri tamamen yıkılan Filistinlilerden ilk gruba, yeniden inşa sürecine başlamaları için ilk mali desteğin verildiğini söyledi. Yeniden imar mekanizmasıyla ilgili mali desteğin doğrudan mağdur kişilere gittiğini, bu desteğin Bakanlık tarafından alınmadığını kaydeden Serhan, “Hasar tespiti yapıyor ve mağdur kişilerin listesini bağış yapanlara gönderiyoruz. Onlar da imar için hazırladıkları maddi desteği, doğrudan bu kişilere gönderiyor.” ifadelerini kullandı. Bakanlığın, İsrail’in saldırıları düzenlediği mayıstan 6 ay sonra imar faaliyetlerine başlayabildiğini aktaran Serhan, saldırılar sırasında da yol, su ve kanalizasyon şebekeleri ile elektrikte geçici olarak onarım çalışmaları  yaptıklarını hatırlattı.      

3.8 milyar dolarlık imar planı

Bakanlığın bağışçılara 3,8 milyar dolar değerinde bir imar planı sunduğunu kaydeden Serhan, Gazze Şeridi’ne yeniden hayat verecek ekonomik projelerin de bu plan dahilinde olduğunu ifade etti. Serhan, Mısır’ın Gazze’deki konut projelerine ilişkin ise Kahire’nin ilk aşamada Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Er-Raşid Caddesi’nin asfaltlanması için çalışmaya başladığını söyledi. Mısır’ın 3 yerleşim bölgesi inşa etme niyetinde olduğunu belirten Serhan, bunlardan ilkinin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 500 konuttan, ikincisinin yine kuzeyde 700 konuttan, üçüncüsünün ise Zehra bölgesinde 1500 konuttan oluşmasının planlandığını dile getirdi. Filistinli Bakan Yardımcısı, Mısır’ın ayrıca Şucaiyye ve Seraya bölgelerinde iki köprü inşa etmeyi düşündüğünü kaydetti.

 İsrail’den 372 konutluk yasa dışı onay

İsraİl Savunma Bakanlığı’na bağlı Planlama Komitesi’nin işgal altındaki Batı Şeria’da 372 konutluk yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşasına onay verdiği belirtildi. İsrail’deki radikal Yahudi akımlara yakınlığıyla bilinen 7. Kanal’da yer alan haberde, son iki yıl içinde Planlama Komitesi’nin, El Halil kentinde bulunan Kiryat Arba yerleşiminde ticari alanlar ve bir üniversite kampüsü inşasına onay verdiğine işaret edildi. Komite’nin 372 yeni konut inşasını onayladığı kaydedilen haberde, kurumun geçtiğimiz yıllarda da binden fazla konutun yapımını onayladığı kaydedildi. 

AA

Etiketler: yeni
Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    '36 saat çalışmayı insani bulmuyoruz'

    NATO'dan Rusya'ya uyarı

    ABD ve AB'den Osman Kavala kararına tepki

    Bakan Koca açıkladı: 5 ülkeye seyahat kısıtlaması getirildi

    Diş hekimleri de kamudan kaçıyor

    İngiltere Hamas'ı terör örgütü ilan etti

    24 bin 2 yeni vaka daha

    1000’e yakın ilâç piyasada bulunamıyor

    Lübnan'da protestocular bakanlık binasını bastı

    Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Selimiye Camii’nin restorasyonuna başlanıyor

    AB’den Gazze ablukasını kaldırma çağrısı

    Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

    Japonya Başbakanı'ndan şirketlere 'maaşları artırın' çağrısı

    İngiltere 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek

    DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi gözaltına alındı

    Osman Kavala davasında son duruşma bugün

    Kilis'te görevli bir askerimiz şehit oldu

    Erken seçim talebi meydanlara taşınıyor

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahşere kalan bir hesap daha (2)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet gibi hükümet ve İsveç Hükümetleri
    Süleyman KÖSMENE

    Ehl-i Beyt neden sadâka almaz?
    Genel

    Erken seçim talebi meydanlara taşınıyor
    Osman ZENGİN

    CHP mi, yoksa CHP mi?
    Cenk ÇALIK

    Dört isimli sıcak şehir: Hasankale
    Genel

    DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi gözaltına alındı
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Çocuk tefekkürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.