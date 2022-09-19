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19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Yerimiz Şangay değil AB'dir

19 Eylül 2022, Pazartesi 00:07
ERDOĞAN'IN, TÜRKİYE’NİN YENİ HEDEFİNİN ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ’NE TAM ÜYELİK OLDUĞUNU SÖZLERİNE “TÜRKİYE'NİN YERİ AB’DİR” TEPKİSİ GELDİ.

TÜRKİYE AB İLE İLİŞKİLERİNİ PEKİŞTİRMELİ

Uzmanlar, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün, Türkiye'nin NATO ve AB başta olmak üzere,  Batılı kurumlarıyla sürdürdüğü ilişkilerine bir alternatif olmaması gerektiğini belirtiyor. TAVAK Başkanı Faruk Şen, “Türkiye’nin hedefi yeni politikalar oluşturarak AB ile ilişkilerini pekiştirmek olmalıdır” dedi.

Şanghay üyeliği tezi yeni pazarlık için mi?

BU arada, Şaghay’ın ardından, BM Genel Kurulu için ABD’ye giden Erdoğan’ın ziyareti ile ilgili kulislerde “Şanghay üyeliği tezi ABD’den seçim desteği almak için mi?” sorusuna yol açtı. Erdoğan’ın New York’ta İsrail Başbakanı Lapid ile görüşeceği bilgisi de kulisleri hareketlendiren bir başka konu oldu.

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Yerimiz Şangay değil AB'dir

TAVAK Başkanı Faruk Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Şangay Beşlisi’ne tam üyelik sözleri hengamesinde yazdığı yazıda, “Türkiye’nin hedefi yeni politikalar oluşturarak AB ile ilişkilerini pekiştirmek olmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 2012’den beri Şangay İşbirliği Örgütü’nün diyalog ortağı olduğunu hatırlattı, yeni hedeflerinin örgüte tam üyelik olduğunu söyledi. Erdoğan, Semerkant’taki zirvede liderlerle birlikte olduğu fotoğraf hakkında da “Sohbetimiz hepsinin hoşuna gitti. Güzel bir anı oldu” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından, Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’nin New York kentine gitti. İsrail Başbakanı Yair Lapid’in, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini duyuruldu. İsrail başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Erdoğan ile Lapid’in New York’ta bir araya geleceği belirtildi.

Seçimler ilginç olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şangay açıklaması, İsrail ile ilişkileri daha ileriye taşıyacak görüşmelerin yapılacak olması, Uygurlara yapılan zulümlerin görülmemesi gibi konuların gölgesinde, Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Faruk Şen, Türkiye’nin hedefinin aslında ne olmasına dair dikkat çeken bir yazı yazdı.

Yazısının bir bölümünde, Türkiye için 2023 yılında yapılacağı düşünülen genel seçimlerin oldukça ilginç geçeceğini değerlendiren Şen, “Seçimde Cumhur İttifakı kazanırsa AB Parlamentosu Türkiye olan ilişkileri tamamıyla kızağa alacak. Bu Türkiye açısından pek iç açıcı bir gelişme olmaz. AB ve ABD’yi arkasına alan Yunanistan Türkiye’yi taciz etmeye devam eder. Türkiye 14 Ege Adasının Yunanlıların eline geçmesine şimdiye kadar ses çıkarmadı, şimdi bu konuda hızla sesini yükseltiyor. Yaşanan bu gerilimin sonucunda; Bir Türk-Yunan çatışması olabilir mi? Böyle bir çatışma olduğu takdirde 2 günden uzun sürer mi? Yunanistan Türkiye’de nerelere zarar verebilir? Herkesin sorduğu sorular bunlar. Kuzey Suriye’ye herhangi bir girişimde bulunması ABD tarafından istenmeyen Türkiye şimdi ister istemez Ege’deki gelişmeleri ele alarak seçimleri erteleme çalışması içine girebilir. Fakat böyle bir hamlenin sonucunda sert kayaya çarpabiliriz. Türkiye, tarihi boyunca böylesi uyumsuz hareketler yapmayan bir ülke tanınır. Türkiye’nin hedefi yeni politikalar oluşturarak AB ile ilişkilerini pekiştirmek olmalıdır” ifadelerini kullandı. 

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