Yerinden edilen Gazzeliler'in yüzde 90'ı çadırlarda yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'de yerinden edilenlerin yüzde 90'ının çadırlarda yaşadığını bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle bir yıl önce yerinden edilenlerin neredeyse tamamının kamu binalarında veya akrabalarının yanında barındığını hatırlatan Ghebreyesus, "Şu anda Gazze'de yerinden edilenlerin yüzde 90'ı çadırlarda yaşıyor. Bu onları solunum yolu ve diğer hastalıklara karşı savunmasız bırakıyor." dedi.

Ghebreyesus, kış mevsiminin gelmesiyle soğuk hava ve yağışların, güvensizliği ve yetersiz beslenme durumunu daha da kötüleştirmesinin beklendiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine uyguladığı ablukanın devam ettiğine dikkati çeken Ghebreyesus, "Abluka, battaniye, yakıt ve gıda gibi temel kaynakların girişini kısıtlıyor, bunların hepsi zaten yetersiz." diye konuştu.

Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının bu hafta Gazze'nin kuzeyine üç günlük ziyaret düzenlediğini ifade ederek, ekibin 5 hastane dahil belirli sağlık tesislerini ziyaret ettiğini söyledi.

Bölgede çok sayıda travma hastası ve tedaviye ihtiyaç duyan kronik hasta olduğunun belirtildiğini aktaran Ghebreyesus, "Temel ilaçlarda kritik kıtlık, sağlık çalışanları arasında da önemli psikolojik stres var." diye konuştu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün ortaklarıyla, sağlık hizmetleri ve malzemelerini sunmak için elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, "her şeyin" İsrail'in izin verdikleri olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 282 Filistinli öldü, 104 bin 880 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli şehit oldu.