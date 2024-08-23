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23 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

Yerleşimcilerden 12 bin 170 saldırı

23 Ağustos 2024, Cuma
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrailli yerleşimcilerin 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik 12 bin 170 saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Dujarric, Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 600’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği ve bunların büyük çoğunluğunun İsrail güçleri tarafından gerçekleştirildiği ve en az 11’inin ise İsrailli yerleşimciler tarafından öldürüldüğü bilgisini paylaştı. Sözcü Dujarric, İsrail ordusunun bugün Deyr Belah ve civarı için aldığı son tahliye kararının ciddi su sıkıntısına ve hijyen sorunlarına sebep olduğunu belirterek, “Bugün Deyr Belah’ın tahliyesinin ardından birçok yardım görevlisi aileleriyle birlikte bir kez daha evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Bugünkü kararlar, üç su kuyusunu erişilemez hale getirdi.” diye konuştu. Bu kuyuların Deyr Belah’da “10 binlerce kişiye” hizmet verdiğini belirten Dujarric, “Su kaynakları yüzde 70 azaldı. Ayrıca kritik sanitasyon ve hijyen malzemeleri sıkıntısı yaşanıyor” ifadesini kullandı.

AA

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