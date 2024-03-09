Yerleşimler savaş suçu

Birleşmiş Milletler insan hakları ofisi cuma günü yayınladığı bir raporda Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail yerleşimlerinin kurulması ve genişletilmesinin ‘savaş suçu’ anlamına geldiğini kaydetti.

Cuma günü yayınlanan rapor 1 Kasım 2022’den 31 Ekim 2023’e kadar olan bir yıllık dönemi kapsıyor. Rapora göre Batı Şeria’daki mevcut yerleşim birimlerinde yaklaşık 24 bin 300 konut birimininin inşasında ‘ilerleme’ var. BM insan hakları şefi Volker Türk raporla ilgili, euronews’in haberinde, “Batı Şeria zaten krizde. ancak yerleşimci şiddeti ve yerleşimlerle ilgili ihlaller şok edici yeni seviyelere ulaştı ve sürdürülebilir bir Filistin devleti kurma yönündeki her türlü pratik olasılığı ortadan kaldırma riski taşıyor,” ifadelerini kullandı. Türk, bu hafta İsrail’in üç bölgede yaklaşık 3 bin 500 yerleşimci evi inşa etmeyi planladığı yönündeki raporların “uluslararası hukuka aykırı olduğunu” söyledi. Haber Merkezi

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