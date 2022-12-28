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28 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Yetim çocukları hamburgerle sevindirdi - Fransa'da yaşayan Müslüman lokantacıdan örnek hareket

28 Aralık 2022, Çarşamba 09:20
Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Yvelines'te yaşayan Fas asıllı lokantacı Brahim Bourkia, restoranında hazırladığı hamburgerlerle yetim çocukların yüzünü güldürmeye vesile oldu.

Ülkede geçen yıl Kovid-19 döneminde zor durumda kalan öğrencilere restoranında ücretsiz yemek dağıtmasıyla takdirleri üzerine toplayan ve bu örnek davranışıyla medyada hakkında çok sayıda haber yapılan Bourkia, işletmesinde 2018'den bu yana ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor.

Bourkia, bu sefer de Noel'in kutlandığı ülkede, ebeveynleri suça kurban giden 150 yetim çocuğa, bol malzemeli hamburgerler ikram etti.

Yvelines'teki Mantes-la-Jolie'de beldesinde yaşayan Bourkia, yaptığı açıklamada, kadınlardan oluşan Mamans du Ciel Derneğinin kendisiyle iletişime geçmesi üzerine harekete geçtiğini belirtti.

"(Dernektekiler) Bana Noel için bir yemek organizasyonu düzenlemek istediklerini ve çocuklara zeytinli tavuk yemeği vermek istediklerini söylediler. Onlara 'Dinleyin bu çocuklara tavuk mu hamburger mi desen, cevabı belli.' dedim." ifadelerini kullanan Bourkia, çocukların cevaplarından da yola çıkarak onlara hamburger hazırladığını söyledi.

"İnsanları mutlu etmek paha biçilmez"

Bourkia, tanıdığı bazı yardımseverlerin de katkılarıyla yetim çocuklara hamburgerler hazırladıklarını aktararak şöyle devam etti:

"Beni asıl mutlu eden, birçok insanın yardıma kalkıştığım zaman katkı sunmak için seferber olması. Bizim için fark etmese de böylesi jestler çocuklar için çok anlam ifade ediyor. Hayatları boyunca unutamayacakları güzel anı olur onlar için. İnsanları mutlu etmek paha biçilmez. Müslüman bireyler olarak özellikle bizim bu konuda örnek olmamız lazım. Ben bunu Allah için yaptım, medyaya çıkmak ya da para kazanmak için değil. Yetimlerin dinimizde, Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimizin (asm) yanında ayrı bir yeri var. Bir yetimin güldüğünü görmek bize de tebessüm oluyor. "

Yemeğin verildiği akşam orada hazır bulunan Fransızların çok heyecanlandığını aktaran Bourkia, hamburgerleri görünce onların da sevindiğini belirtti. Hayırsever lokantacı, "Çocukların da gözlerinden mutlu oldukları aşikardı." dedi.

Ocakta da yetim çocuklarla tekrar bir araya gelecek

Kendisinin de banliyöde büyüdüğüne, buralarda yaşayan Müslümanların ve insanların medyada anlatıldığı gibi kötü ahlaklı olmadığına dikkati çeken Bourika, banliyölerdeki insanların arasında örnek bir dayanışma olduğuna ve iyi yönlerinden bahsedilmese de bunun daha baskın olduğuna vurgu yaptı.

Bourkia, "İyi Fransızca konuşamazsak da kalbimiz var, kıymetli fikirlerimiz var." diye konuştu.

Öte yandan Bourkia, iyi bir hamburgerin lezzetinin, kaliteli ve temiz malzemelerin doğru ölçüyle bir araya getirilmesiyle ortaya çıkacağını belirtti.

Bourkia, aynı derneğin 10 Ocak 2023'te de yetim çocuklar için benzer bir organizasyon talep ettiğini, kendisinin buna olumlu cevap verdiğini ifade etti.

AA'nın görselleri uluslararası medyada ilgi görmüştü

Fas asıllı Bourkia, Kovid-19 salgını döneminde, yaşadıkları maddi zorluk nedeniyle yardım dernekleri önünde kuyruk oluşturan öğrencilerin görüntülerinin konuşulduğu Fransa'da, restoranında isteyen bütün öğrencilere ücretsiz yemek dağıtacağını duyurmuştu.

Müslümanlara yönelik "bölücülük yasasının" konuşulduğu ve Müslümanların medyada hedef alındığı o dönem, Bourkia bu davranışıyla takdirleri toplamış, çok sayıda habere konu olmuştu. Haberlerden sonra birçok Fransız, hükümeti Müslümanlara yönelik tutumu nedeniyle eleştirmişti.

AA'nın şubat ayında Bourkia'nın yardımseverliğini konu alan haberinin görselleri Arap, Çin ve Afrika basını dahil, uluslararası birçok medya organında kullanılmıştı.

AA

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