Yıkılan cami sayısı 7’ye çıktı

İsrail ordusunun hava saldırılarında Gazze Şeridi’nde 7 caminin yıkıldığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin orta kesimlerindeki er-Rummal mahallesinde bulunan El Abbas Camisine çok sayıda roketle saldırı düzenledi. Son saldırıda tahrip olan El-Abbas Camisi ile İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarıyla yıktığı cami sayısı 7’ye çıktı. İsrail daha önce de Gazze’deki Es-Susi, El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib ve El-Garbi camilerini vurmuştu. Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik yoğunlaştırdığı saldırıları devam ediyor. AA

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