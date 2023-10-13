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Yine çocukları öldürdüler - Hastaneler perişan durumda

13 Ekim 2023, Cuma 23:56
İsrail’in ablukası altındaki Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 500’ü çocuk olmak üzere bin 537’ye çıktı.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 6’ncı gününde devam ederken, can kaybı her iki tarafta da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 537’ye, yaralananların sayısının ise 6 bin 212’ye yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 500 çocuk ile 276 kadının yer aldığı ifade edildi. İsrail tarafından ise şu ana kadar bin 300 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 200 kişi yaralandı.

Aynı aileden 7’si çocuk 9 kişi öldü

Cenevre merkezli Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi’nin Filistin sorumlularından Ayid Ebu Katiş, işgal altındaki Batı Şeria’da da 6 çocuğun öldürüldüğüne işaret ederek, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında öldürülenler arasında kadın ve çocuk oranının yüksek olduğuna dikkati çekti.Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin hava saldırısında Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli “El-Beşiti” ailesinin yaşadığı ev vuruldu. Saldırıda Filistinli “El-Beşiti” ailesinden anne, baba ve 7 çocuk olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. Hava saldırısında “El-Beşiti” ailesinin yaşadığı ev tamamen yıkılırken çevredeki yapılarda da hasar oluştu. İsrail güçlerinin söz konusu saldırıyı önceden hiçbir şekilde bir uyarı veya bilgilendirme yapmaksızın gerçekleştirdiği vurgulandı. Gazze - aa

Türkiye barış gücü olsun

Siyonizm karşıtı Torah Judaism grubu X hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Filistin’de barışın sağlanması için açık çağrıda bulundu. Türkiye’nin, “tıpkı Azerbaycan’a yaptığı gibi Filistin halkına ve Gazze’ye yardımda bulunabileceğini” savunan grup, Türk askerinin Gazze’ye barış gücü olarak girmesi için çağrı yaptı. Yahudilerin de İsrail tarafından zulme uğradığını öne süren grup şu açıklamayı yaptı: “Tevrat Yahudileri olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a açıkça çağrıda bulunuyoruz. Filistin topraklarında barışı sağlamak için Türk askerlerini barış gücü olarak Gazze’ye gönderin. Aksi takdirde İsrail katliamlara ve zulme devam edecektir. Siyonistler Yahudilere ve Müslümanlara zulmediyor. Türkiye Filistin’i bir devlet olarak kabul ediyor. Tıpkı Azerbaycan’a yaptığı gibi Filistin halkına ve Gazze’ye askeri yardımda bulunabilir.” Haber Merkezi

Hastaneler perişan durumda

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi’nde binlerce yaralının olduğunu belirterek, acil müdahale çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki halkımıza yönelik saldırganlığının artması nedeniyle hastanelere ulaştırılan çok sayıda yaralı var. Kentteki hastanelerin ameliyathanelerinde çalışan ekipler ciddi baskı altında.” ifadelerine yer verildi.  Sağlık Bakanlığı Operasyon Daire Başkanı Hani Hamade de açıklamasında Gazze’deki hastanelerde yüzlerce ağır yaralının gerekli müdahalelerin yapılması için uzun kuyruklar oluşturduğunu aktardı. Operasyon ve sağlık ekiplerinin günün 24 saati çalıştığını ve operasyonların yoğunluğu nedeniyle ciddi yorgunluk yaşadığını vurgulayan Hamade şunları kaydetti: “Acil tıbbi ihtiyaçların sağlık tesislerine taşınması ve yaralıların Gazze Şeridi dışına nakledilmesi için güvenli koridorlar açılarak binlerce yaralının kurtarılması için ilgili tüm tarafların hızlı müdahale etmesi gerektiği çağrısında bulunuyoruz. Bununla birlikte kentteki tıbbi ekipleri desteklemek için de sağlık heyetlerinin kente gönderilmesi talebinde bulunuyoruz.” Gazze - aa

Kraliyet Donanması da desteğe geldi

İngiltere, İsrail’i desteklemek amacıyla Doğu Akdeniz’de, Kraliyet Donanmasına ait iki gemi ile deniz devriye ve gözetleme uçağı konuşlandıracağını duyurdu. Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, “İsrail’i desteklemek, bölgesel istikrarı güçlendirmek ve gerilimin tırmanmasını önlemek” gerekçesiyle İngiliz ordusunun Doğu Akdeniz’e konuşlandırılması talimatı verdi. Kraliyet Donanmasına ait “RFA Argus” ve “RFA Lyme Bay” gemilerinin Doğu Akdeniz’e gönderileceği kaydedilen açıklamaya göre, deniz devriye ve gözetleme uçağının da bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek üzere yarından itibaren bölgede uçmaya başlayacak. Haber Merkezi

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