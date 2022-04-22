Yine Cuma, yine Mescid-i Aksa’da İsrail zulmü

İsrail polisi, cuma günü Mescid-i Aksa’ya yine ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle baskın düzenledi.

İsrail polisi, dün sabah namazının ardından kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Mescid-i Aksa’nın avlusunda bulunan Filistinlier, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak yanıt verdi. Filistin Kızılayı, polisin müdahalesinde en az 31 Filistinlinin yaralandığını, 14’ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirdi. İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya müdahalesi sırasında bazı Filistinlileri gözaltına aldı. Olaylar sırasında cami avlusundaki ağaçlardan biri alev aldı. Ağaç daha sonra söndürüldü. Bu arada İsrail polisi, cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya gelen yaşlı ve kadınları içeri almaya başladı. Filistinli genç erkeklerin bazı kapılarda mescide girişi engellendi. Mescid-i Aksa’ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

İSRAİL’İN ENDİŞESİ

İsrail güvenlik teşkilatı, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki gerilimin bir yıl önce olduğu gibi İsrail içindeki Arap nüfuslu şehirlere sıçramasından endişe ediyor. İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, yapılan bir oturumda, bir polis teşkilatı temsilcisi son günlerde İsrail vatandaşlığına sahip 57 Filistinlinin gözaltına alındığını bildirdi. Temsilci, taş atma, sokakları kapatma ve kamu düzenini bozma suçlamalarıyla gözaltına alınanların çoğunun, İsrail içindeki Arap nüfuslu Vadi Âra, Nasıra, Umm el-Fahm ve El-Feridis kent ve köylerinin sakinleri olduğunu kaydetti. Toplantıya katılan tüm güvenlik yetkilileri, önceden planlanmamış olsa bile, geçen yıl olduğu gibi, tek bir kıvılcımın İsrail içindeki Arap şehirlerindeki durumu ateşleyebileceği konusundaki endişelerini dile getirdiler. Kudüs - aa

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İsrail’e uluslarası müdahale çağrısı



Anadolu Arap Bakanlar Komitesi, “işgal altındaki Doğu Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa’daki provokasyonlara karşı uluslararası müdahale” çağrısında bulundu. İsrail’in “Kudüs’teki hukuk dışı eylemleri ve politikalarıyla mücadele için” Arap Birliği tarafından kurulan Arap Bakanlar Komitesi, Kudüs’teki olayları değerlendirmek üzere Ürdün’ün başkenti Amman’da toplandı.

Haber Merkezi