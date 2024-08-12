İSRAİL SON OKUL KATLİAMINDA DA İNSANLARA NAMAZ KILDIKLARI ESNADA BOMBA YAĞDIRDI.

Kadın, çocuk ve yaşlılar

6 bin yerinden olmuş insanın kaldığı Tabiin okulu, insanlar sabah namazına hazırlanırken veya namaz kılarken vuruldu. En az 100 kişinin can verdiği saldırı sırasında okul mescidinde insanlar abdest alıyor, dua ediyor, bazıları uyuyordu. Aralarında kadın, çocuk ve yaşlılar da vardı.

Güçlü yaptırımlar şart

Okul katliamına tepki gösteren ülkeler “bir an önce ateşkes” çağrısını tekrarlarken, şimdiye kadar birçok kez tekrarlanan bu çağrıların, hatta Güvenlik Konseyi kararlarının sonuç vermediği hatırlatılarak, bu vahşeti durduracak güçlü yaptırımlara ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

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Yine namaz kılarken vurdular

İsrail, Gazze’nin Daraj bölgesindeki El-Tabin okuluna sivillerin namaz kıldığı sırada ibadet alanına yönelik saldırı gerçekleştirdi.

Filistinli yetkililer, Gazze Şehri’nde bulunan bir okul yerleşkesine İsrail’in attığı füzeler sonucunda en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. The Guardian’ın aktardığına göre 6 bin yerinden olmuş insanın kaldığı Tabeen okulu, cumartesi insanlar sabah namazına hazırlanırken vuruldu. Yerleşkede yangın çıktı. Çekilen görüntülerde birçok ceset görülmüştü. Kurtarma çalışmalarına yardımcı olan Abu Anas, ABD merkezli haber ajansı Associated Press’e yaptığı açıklamada, “Dua eden insanlar vardı, insanlar duş alıyordu ve bazıları da uyuyordu; aralarında kadın, çocuk ve yaşlılar da vardı. Füze üstlerine hiçbir uyarı yapılmadan atıldı. Önce birincisi, sonra ikincisi. Vücutlarından geriye kalanları topladık” dedi.

Bir an önce ateşkes yapılmalı

Birçok ülke, İsrail’in saldırısını kınarken, “Bir an önce ateşkes yapılmalı” çağrısı yaptı. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, cumartesi günü, İsrail’in çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan okul binasına düzenlediği hava saldırısını kınadı. Harris “çok fazla sivilin ‘yine’ öldürüldüğünü” söyleyerek rehine anlaşması ve ateşkes çağrılarını yineledi. AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD, Mısır ve Katar’ın, Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için müzakereleri yeniden başlatma çağrısına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, AB’nin, ara bulucu ülkelerin çağrısına katıldığını belirterek, “Bu dayanılmaz acı döngüsüne son verilmesi amacıyla yürüttükleri ara buluculuğa tam desteğimizi yineliyoruz. Anlaşma aynı zamanda bölgesel gerilimin azaltılmasının da önünü açacaktır” diye yazdı.

Siviller her gün dehşet yaşıyor

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hussen İsrail’in Gazze’deki bir okula düzenlediği son saldırıyı sosyal medya üzerinden, “Sivillerin korunması için uluslararası insancıl bir hukuka uyulmalıdır. Acil bir ateşkese ve rehinelerin serbest bırakılmasına şiddetle ihtiyaç vardır” diyerek kınadı. Birleşmiş Milletlerin (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail’in ölümcül okul saldırısının ardından Gazze Şeridi’nde bir kez daha ateşkes çağrısında bulunarak şunları söyledi: “Siviller her gün dehşet, yerinden edilme ve bitmek bilmeyen acıların ortasında bu çatışmanın yükünü taşımaya devam ediyor. Binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı bir okula düzenlenen ve onlarca kişinin ölümüne yol açan yıkıcı saldırıya bir kez daha tanık olduğumuz şu günlerde, bu savaşın maliyeti her geçen gün daha da belirginleşiyor.”

Ankara - Anka