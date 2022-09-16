"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Yoksul ülkeler ‘tazminat’ istiyor

16 Eylül 2022, Cuma 22:47
Dünyanın en yoksul ülkeleri, iklim değişikliğinin ülkelerinde neden olduğu hasarın karşılığında “tazminat” talep etmek istiyor.

Dünyanın en yoksul ülkeleri, Mısır’da düzenlenecek 27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında (COP27) iklim değişikliğinin ülkelerinde neden olduğu hasarın karşılığında “tazminat” talep etmek istiyor. 

Senegal’in başkenti Dakar’da düzenlenen 18. Afrika Çevre Bakanları Konferansı’na, En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) birliğinden 46’dan fazla bakan ve uzman katıldı. 

Toplantıda konuşan Senegal Çevre Bakanı Abdou Karim Sall, iklim değişikliğinin en az gelişmiş ülkeler üzerindeki etkisine işaret ederek “Seller, kıyı erozyonları, mevsim dışı yağışlar gibi doğa olayları giderek artıyor. Özellikle en az gelişmiş ülkeler için bu kaybı karşılayacak bir fonun kurulması zorunlu hale geldi.” dedi.

EAGÜ Çevre Bakanları da 6-18 Kasım’da Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenecek COP27’de iklim değişikliğinin neden olduğu hasara ilişkin bir fon oluşturulması konusunda ısrar edeceklerini kaydetti. 

Bakanlar, ülkelerinin iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla etkilenen, buna karşın iklim değişikliğinde en az role sahip ülkeler olduğuna da vurgu yaptı. Toplantıya katılan ABD İklim Değişikliği Özel Elçisi John Kerry de 20 gelişmiş ülkenin, sera gazı emisyonunun yüzde 80’inden sorumlu tutulduğunu buna karşın 48 Afrika ülkesinin buradaki payının 0,55 olduğunu anımsattı. 

Kerry, iklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedildiği 17 ülkenin Afrika’da bulunduğuna da işaret ederek, bu etkiler nedeniyle Afrika Boynuzu’nda 4 yıldır kuraklık yaşandığının da altını çizdi. ABD’nin dünyayı en çok kirleten ülkeler sıralamasında Çin’in ardından 2’nci sırada gelmesine karşın Kerry, ülkesinin ve diğer 19 ülkenin sıcaklık artışını 1,5 derecede tutma yönündeki taahhüdüne sadık kaldığını sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kazandılar, ama okuyamıyorlar

    İfade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı tehdit altında

    İşimiz çok zor

    Yoksul ülkeler ‘tazminat’ istiyor

    Galatasaray'dan üst üste 3. galibiyet

    Dar gelirli ödeyemez

    İnşaatçılar tedirgin

    40 yıllık sessizliğe kınama

    KHK’lılar yokluğa mahkum edildi

    Merkez Bankası: Eksideyiz

    Kara yolu fındık harmanı oldu

    Bazı AB ülkeleri Ruslara vize vermeyi tümüyle durdurdu

    Fransa Gazeteciler Birliği, İsrail'i esef ve şiddetle kınadı

    Kazakistan'da başkentin ismi yeniden Astana oldu

    Fransa'da gündem olan afiş

    Azerbaycan'ın şehit sayısı 77 oldu

    Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

    Paşinyan: Azerbaycan'la çatışmalarda 135 Ermeni askeri öldü, çok sayıda yaralı var

    Gıda enflasyonunda dünya ikincisiyiz

    Fenerbahçe, Fransa'dan 1 puanla döndü

    En Çok Okunanlar

    Mehmet ÇETİN

    “Kader olur, söyleme!” üzerine
    Ahmet BATTAL

    Demokrasinin 61. kara günü
    Genel

    Kazandılar, ama okuyamıyorlar
    Faruk ÇAKIR

    “Bir gece ansızın...”
    Risale-i Nur'dan

    İslâm kahramanı Adnan Menderes
    Sebahattin YAŞAR

    Dayısız bir dünya…
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Ders veren hatıralar...
    Mehmet KARA

    Duâlarla anıyoruz
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Çocukların da gazetesi
    Ali FERŞADOĞLU

    İşaratü’l-İ’caz’ın yazılış safhaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.