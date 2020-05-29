Yoksulluk kapıda

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, salgınının sosyo-ekonomik krizine karşı “Hep birlikte harekete geçmezsek, halihazırda güçlükle geçinen aileler yoksulluğa sürüklenebilir” dedi.

Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri dolayısıyla yoksul hanelerde yaşayan çocuk sayısı 2020 yılının sonuna kadar 86 milyon artabilir. Save the Children ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan yeni analize göre, âcilen tedbir alınmazsa, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki yoksul hanelerde yaşayan çocukların sayısı yüzde 15 artarak 672 milyona ulaşabilir. Bianet’in haberine göre, bu çocukların yaklaşık üçte ikisi Sahra Altı Afrika ve Güney Asya’da yaşıyor.

Temel ihtiyaçlar karşılanamıyor

Salgının ve uygulanan karantina politikalarının sebep olduğu küresel ekonomik krizin etkilerinin ikiye katlanacağı konusunda da uyarıda bulunan Save the Children ve UNICEF, ani gelir kaybı yaşayan ailelerin gıda ve su gibi temel besin ihtiyaçlarını karşılayamadığının altını çiziyor. Malî daralma, ailelerin hayatlarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları hizmetlere erişimlerinin azalmasına ve bu hizmetlerin kalitesinin düşmesine yol açabiliyor.

Benzeri görülmemiş bir kriz

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, koronavirüs salgınının, bütün dünyadaki aileler için kaynakları tüketen ve benzeri görülmemiş bir sosyo-ekonomik krizi tetiklediğini belirterek şunları söyledi: “Ailelerin yaşadığı malî sıkıntının boyutları ve derinliği, çocuk yoksulluğunu azaltmak için yıllardır kaydedilen ilerlemeyi tersine çevirebilecek ve çocukları temel hizmetlerden yoksun bırakabilecek bir tehdit niteliğindedir. Hep birlikte harekete geçmezsek, halihazırda güçlükle geçinen aileler yoksulluğa sürüklenebilir, en yoksul aileler ise uzun yıllardır görülmemiş bir yoksulluğa düşebilir.”