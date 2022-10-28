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28 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Yoksulluk kriziyle karşı karşıyayız

28 Ekim 2022, Cuma 18:00
İngiliz insani yardım kuruluşu Save the Children’ın (Çocukları Kurtarın) yeni raporuna göre dünya genelinde çocukların yaklaşık üçte biri şiddetli iklim krizi ve yoksulluğun etkileriyle karşı karşıya kalıyor.

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Save the Children ve Belçika’daki Vrije Üniversitesi, 54 bin çocuğun görüşünü derlediği “Umut Nesli: Küresel İklim Krizini Sona Erdirmek İçin 2,4 milyar Neden” isimli rapor yayımladı. Rapora göre dünyada 774 milyon çocuk en az bir aşırı iklim olayından etkileniyor. Hem iklim krizi hem de yoksulluğa karşı kendini korumak için yeterli kapasiteye sahip olmadığı için de risk altında bulunan çocukların en fazla olduğu ülkelerin başında ise Güney Sudan geliyor. 

Güney Sudan’da çocukların yüzde 87’si bu iki krizin etkisini hissederken bu ülkeyi yüzde 85’le Orta Afrika Cumhuriyeti, yüzde 80’le Mozambik takip ediyor. 

Çatışma tehdidiyle de karşı karşıyalar

Hem yoksulluk hem de iklim krizi içindeki çocuk sayısının en yüksek olduğu ülke 223 milyon çocukla Hindistan olurken bu ülkeyi 58 milyon çocukla Nijerya, 36 milyon çocukla Etiyopya izliyor. Zengin ülkelerde 28 milyon, yüksek gelirli ülkelerde ise 121 milyon çocuğun bu iki olguyla karşı karşıya olduğu belirtilen rapora göre bu çocuklardan beşte ikisi, yani yaklaşık 12 milyonu ABD ve İngiltere’de yaşıyor. Dünyada 183 milyon çocuk ise söz konusu iki olgunun yanında üçüncü olarak çatışma tehdidiyle de karşı karşıya. 

Brundi’deki çocukların yüzde 63’ü, Afganistan’daki çocukların yüzde 55’i, Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki çocukların yüzde 41 bu üç tehdidi birden yaşarken raporda iklim ve eşitsizliğin bu krizleri artırdığı belirtiliyor.    

AA

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