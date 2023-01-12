Yolsuzluk iddiaları sebebiyle istifa etti

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Maria Arena, adı yolsuzluk soruşturmasında resmen geçmese de medya ve siyaset çevrelerinde hedef gösterildiği gerekçesiyle İnsan Hakları Alt Komitesi Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu.

AP’nin sosyalist milletvekillerinden Belçikalı Arena, bazı gazeteciler ve meslektaşlarının kendisine yönelik suçlamaları nedeniyle AP’nin insan hakları alt komitesi başkanlığından istifa etti. Arena, Belga’ya yaptığı açıklamada, “Belçika makamları, milletvekilliği dokunulmazlığımın kaldırılmasını istemediler. Ne iş yerim ne de evim arandı. Mahkemelerde hiçbir şekilde sorgulanmadım.” ifadelerini kullandı. Belçikalı milletvekili Arena, hakkındaki iddialar nedeniyle itibarını korumak için böyle bir karar aldığını belirtti. AA

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