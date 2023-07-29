Yunan bakan yangın faciası sonrası istifa etti

Yunanistan’da Vatandaşı Koruma Bakanı Notis Mitarachi ülkede yangınlar sürerken Batnoz Adasında tekne tatili yaparken görülmesi üzerine ‘kişisel nedenlerle’ istifa etti.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, Mitarachi’nin istifasını kabul etti. Mitarachi’nin başında bulunduğu bakanlığa bağlı ekipler ülkede devam eden yangınlarla boğuşurken tatile gitmesi Yunanistan basınının gündemindeydi. Yüzlerce itfaiyeci Rodos, Korfu ve Eğriboz adalarındaki yangınların yanı sıra Akdeniz’in büyük bölümünü kavuran sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin orta kesimlerinde patlak veren yeni bir orman yangınıyla da mücadele hâlinde. Yangınlar sebebiyle binlerce kişi tahliye edilirken şu ana kadar beş kişinin öldüğü 74 kişinin de yaralandığı açıklandı.

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