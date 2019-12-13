Yunanistan’a ‘AİHM kararlarını uygula’ çağrısı

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ülkedeki azınlıklarla ilgili kararlarına uymadığını belirterek, “Yunanistan AİHM kararlarına tam olarak uymakla yükümlü.” dedi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’ndan (ABTTF) yapılan açıklamada da Yunanistan’ın AİHM kararlarına rağmen Batı Trakya Türk toplumunun ve Makedon azınlığın örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmeye devam ettiği belirtildi.

Yunanistan karara uymuyor

Şerif, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, AİHM’in Yunanistan’ın Makedon azınlığıyla ilgili “örgütlenme özgürlüğünü ihlâl ettiği” yönündeki kararını değerlendirerek, “Devletler, mahkeme tarafından tesbit edilen ihlâllerin varsa maddî tazminat yönünü karşılıyor, ancak kararlara yine uyulmuyor. Ülkemiz Yunanistan AİHM’in gerek bizim müftülük sorunuyla ve gerekse Türk dernekleriyle ilgili kararlarına uymuyor. Devletlerin kendi iç hukuku ve bunun gibi bahaneler öne sürülüyor. Ülkemiz Yunanistan’ın AİHM’in bütün kararlarına gerek insan hakları açısından manevî olarak ve gerekse tazminat konusunda tam olarak uymasını bekliyoruz” dedi. Değişim Hareketi (KİNAL) Rodop Milletvekili Avukat İlhan Ahmet de Yunanistan Parlamentosunda yaklaşık bir yıl önce AİHM kararlarının ülke içerisinde uygulanmasını zorlaştıracak bir kanunun kabul edildiğini” vurgulayarak, Yunanistan’ın bu kanun kapsamında AİHM kararlarına uymadığını ya da kararı savsakladığını anlattı.