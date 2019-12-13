"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Yunanistan’a ‘AİHM kararlarını uygula’ çağrısı

13 Aralık 2019, Cuma 23:45
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ülkedeki azınlıklarla ilgili kararlarına uymadığını belirterek, “Yunanistan AİHM kararlarına tam olarak uymakla yükümlü.” dedi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’ndan (ABTTF) yapılan açıklamada da Yunanistan’ın AİHM kararlarına rağmen Batı Trakya Türk toplumunun ve Makedon azınlığın örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmeye devam ettiği belirtildi. 

Yunanistan karara uymuyor

Şerif, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, AİHM’in Yunanistan’ın Makedon azınlığıyla ilgili “örgütlenme özgürlüğünü ihlâl ettiği” yönündeki kararını değerlendirerek, “Devletler, mahkeme tarafından tesbit edilen ihlâllerin varsa maddî tazminat yönünü karşılıyor, ancak kararlara yine uyulmuyor. Ülkemiz Yunanistan AİHM’in gerek bizim müftülük sorunuyla ve gerekse Türk dernekleriyle ilgili kararlarına uymuyor. Devletlerin kendi iç hukuku ve bunun gibi bahaneler öne sürülüyor. Ülkemiz Yunanistan’ın AİHM’in bütün kararlarına gerek insan hakları açısından manevî olarak ve gerekse tazminat konusunda tam olarak uymasını bekliyoruz” dedi. Değişim Hareketi (KİNAL) Rodop Milletvekili Avukat İlhan Ahmet de Yunanistan Parlamentosunda yaklaşık bir yıl önce AİHM kararlarının ülke içerisinde uygulanmasını zorlaştıracak bir kanunun kabul edildiğini” vurgulayarak,  Yunanistan’ın bu kanun kapsamında AİHM kararlarına uymadığını ya da kararı savsakladığını anlattı.

AA

Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bedeli millet ödüyor

    İslâm ülkelerinde “insanî durum” kritik

    Basına uygulanan baskılar kabul edilemez

    Şirketler borçlu, yatırım yok

    TRT, 2018 yılını 92 milyon zararla kapattı!

    Artık deniz bitti

    Trump'a yönelik azil soruşturmasına ilişkin yeni gelişme

    Propolis hakkında bunları biliyor muydunuz?

    Emekli olacak imamlarının köyden ayrılmaması için bunu yaptılar

    Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarında 12. gün

    İngiltere'deki tarihi seçim ve sonrasında yaşananlar

    Tebbun Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı oldu

    ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Pozisyonumuz değişmemiştir

    Milletvekili desteği veririz

    Gelecek Partisi açıklandı

    Dindar nesil nasıl yetiştirilir?

    Yeni yönetim sistemine geçildikten sonra hukuk devletinin önemi daha da arttı

    Başakşehir Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükseldi

    Kendileri beka sorunu oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kibir batırıyor
    Ahmet BATTAL

    Tahterevalli mi oynuyoruz?
    Genel

    Bedeli millet ödüyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Fazilet Kırmızı

    Konuşma adâbı
    Genel

    Siyaset yargıdan elini çekmeli
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, istikbali de tenvir edebilir
    Cevher İLHAN

    Libya’da kargaşa fitnesi
    Rüstem GARZANLI

    İki Mesnevî, iki şahsiyet
    Abdil YILDIRIM

    Yeni Asya manevî yangınları söndürmeye koşuyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.