Yunanistan adalara ev yapacak

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Bakanlığın adalarda başta askeri personel olmak üzere doktor ve öğretmenlerin de faydalanabileceği konutlar inşa edeceğini bildirdi.

Dendias, bütçe görüşmeleri sırasında Mecliste yaptığı konuşmada, ülke savunması için alınacak modern araçların maliyetinin vatandaşlara yüklendiğine dikkati çekti. Dendias, silahlı kuvvetler personelinin yaşam standartlarının iyileştirilmesinin Bakanlığın öncelikleri arasında olduğunu belirterek, bundan dolayı toplam 1400 konutun inşa edileceği projeyi planladıklarını bildirdi. Projenin, Kalkınma ve Yatırım Bakan Yardımcısı Nikos Papathanasis ile yürütüleceğini anlatan Dendias, “İlk etapta barınma maliyetinin çok yüksek olduğu ve Yunan kamusunun verdiği maaşlarla bu maliyetleri karşılamanın mümkün olmadığı 13 Ege Adası’nda 500 konut için finansman sağlanacak ki personelimiz saygıdeğer bir şekilde yaşayabilsin.” diye konuştu. Barınmanın diğer kamu personeli için de sorun teşkil ettiğine dikkati çeken Dendias, yapılacak konutların yüzde 15’inin başta doktorlar ve öğretmenler olmak üzere diğer kamu personeli için de kullanılacağını belirtti. AA

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