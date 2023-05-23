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23 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Yunanistan'da Çipras da hükümet kurma görevini kabul etmedi

23 Mayıs 2023, Salı 21:56
Yunanistan'da 21 Mayıs'taki genel seçimlerde 2. parti olan Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun kendisine verdiği hükümet kurma görevini reddetti.

Cumhurbaşkanı Sakelaropulu’nun, hükümet kurma görevini vermek üzere makamına davet ettiği ana muhalefet lideri Çipras, koalisyon hükümeti kurulabilmesi için gerekli şartların bulunmadığını kaydetti.

 

Çipras, "Anayasal sorumluluğum gereği size hükümet kurma görevini almayacağımı belirtmek üzere geldim. Zira hükümet kurma olasılığı yoktur." diye konuştu.

 

Miçotakis de iade etmişti

Sakelaropulu'nun hükümet kurma görevini dün verdiği Yunanistan Başbakanı ve dünkü genel seçimlerin galibi Yeni Demokrasi Partisinin lideri Kiryakos Miçotakis de dün akşam görevi iade etmişti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Miçotakis'in Sakelaropulu'yu telefonla arayarak kendisine hükümet kurma görevini iade ettiğini belirttiği ifade edilmişti.

Yeni Demokrasi seçimi açık ara farkla önde bitirmişti

Ülkede 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi SYRIZA'ya 20 puan fark atmıştı ancak tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli 151 sandalye sayısına ulaşamamıştı.

SYRIZA, yüzde 20,07'lik oyla 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer almıştı.

Seçim yarışını 3'üncü olarak bitiren PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,46'lık oyla 41 sandalyenin sahibi olmuştu.

Yeni seçim sistemine göre ikinci kez sandığa gidilebilir

Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan sonuçlar herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermezse koalisyon için görüşmeler yapılacak. Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kuruluyor.

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda oy oranına bağlı olarak fazladan 20 ila 50 sandalye veriliyor.​​​​​​​

AA

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