Yunanistan’da grevler büyüyor

Yunanistan’ın Larisa kentinde 28 Şubat’ta meydana gelen ve 57 kişinin öldüğü tren kazasının ardından öfke dinmiyor.

Grevdeki binlerce ulaşım işçisi, öğrenci, öğretmen ve liman işçileri ve kamu işçileri de Yunanistan’ın tarihindeki en ölümcül tren kazasını protesto etmek için eylemlerini sürdürdü. Başkent Atina ve Selanik başta olmak üzere pek çok kentte yapılan eylemlerde kazaya Yunanistan’ın on yıldır devam eden borç krizinin mirası olan ihmal, yetersiz yatırım ve yetersiz istihdamın sebep olduğu vurgulandı. Görev süresi temmuz ayında dolacak hükümet ise bugün yaptığı açıklamada, demiryolu sistemini iyileştirme sözünü yineledi.

Haber Merkezi