Yunanistan'da koronavirüsün yeni alt varyantı tespit edildi

Yunanistan'da Kovid-19'un Omicron varyantının alt varyantı BA.2'ye (BA.2.75.2) (Centaurus) ilk kez rastlandığı bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, 5-11 Eylül haftasında ülkede toplam 33 bin 590 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle, salgının başından beri görülen vaka sayısı 4 milyon 838 bin 811'e yükseldi. Aynı hafta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 129 oldu. Salgının başından bu yana, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 32 bin 894'e ulaştı. 22 Temmuz – 4 Eylül tarihlerinde 664 örnekte yapılan incelemede ise bir BA.2 (BA.2.75.2) vakasına rastlandı. AA

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