Yunanistan'da polisin yaraladığı 16 yaşındaki genç öldü

Yunanistan'da polisin geçen hafta açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki gencin, tedavi gördüğü hastanede öldüğü bildirildi.

İpokrateio Hastanesinden yapılan açıklamada, 5 Aralık'tan bu yana tedavi gören 16 yaşındaki gencin, bu sabah saat 10.00'da öldüğü belirtildi. Yunanistan'ın Selanik kentinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı. Başından yaralanan sürücü yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Yunan Polis Teşkilatından (ELAS) yapılan açıklamada, polisin genci, satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti. Açıklamada, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı aktarılan genci, polisin iki el ateş açarak durdurmaya çalıştığı kaydedilmişti. AA

Okunma Sayısı: 212

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.