Yunanistan da sandığa gidiyor

9,8 milyon kayıtlı seçmenin olduğu Yunanistan’da halk, uzmanların ilk turda kesin bir kazanan çıkarma olasılığının düşük olacağını tahmin ettiği parlamento seçimleri için 21 Mayıs’ta sandık başına gidecek.

ABD merkezli Foreign Policy dergisinde yayınlanan bir analizde, Yunan halkın siyasi istikrar istediği belirtilirken, “Yıllarca süren ekonomik çalkantının ardından ülke, uluslararası piyasalarda notunu geri kazanmaya çok yakın. Jeopolitik olarak, Ege Denizi’nde Türkiye ile yaşanan gerilimler ve NATO için yeni zorluklar, Atina’da açık görüşlü bir siyasi liderlik gerektiriyor. Yine de Yunanistan’ın 21 Mayıs seçimlerinin sonuç vermesi pek olası değil” ifadeleri kullanıldı. Karar’ın haberine göre, 21 Mayıs’tan sonra bir koalisyon hükümetinin kurulamazsa, temmuz ayı başlarında seçim tekrar yapılacak.

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