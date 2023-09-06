Yunanistan’da yangınların ardından sel felaketi

Yunanistan’da 15 günü aşkın süre devam eden ölümcül yangınların ardından bu kez Daniel Fırtınası sel felaketine yol açtı.

Daniel Fırtınası pazartesi gününden bu yana Yunanistan’ın batısını ve orta kesimini etkisi altına aldı. Fırtına, ülkenin kuzeyinde iki haftadan uzun bir süredir devam eden ölümcül orman yangınının kontrol altına alınmasından sadece birkaç gün sonra yaşandı. Yunanistan’ın Volos, Larisa ve Selanik şehirleri ile çevresinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yunanistan devlet televizyonu ERT’in haberine göre, Volos’ta hayvanlarını kurtarmaya çalışan 70 yaşındaki çiftçi, heyelanda yıkılan duvarın altında kalarak öldü. Sel sularına kapılan 42 yaşındaki bir kişi de arama kurtarma ekipleri tarafından aranıyor. Bölgede selden kaynaklı onlarca ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kardiça'da sel sularına kapılan 82 yaşındaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi. Dün Volos'ta bir ve bugün de Magnisia'da bir kişinin öldüğü selde, toplam can kaybı sayısı 3 oldu.

Haber Merkezi