Yunanistan'daki genel seçimde son durum?

Yunanistan'daki genel seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, son dört yıldır tek başına iktidarda olan Kiryakos Miçotakis'in liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi mecliste çoğunluğu sağladı.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, sandıkların yüzde 97,75 oranında açıldığı resmi olmayan sonuçların ardından Yeni Demokrasi Partisi, yüzde 40,56 ile 300 sandalyeli meclise 158 milletvekili göndermeye hak kazandı.

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 17,83 oyla 47 milletvekilliği kazanarak ana muhalefet olmayı garantiledi.

PASOK-KINAL ittifakı yüzde 11,86 ile 32, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,67 ile 20, Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,45 ile 12, Zafer Partisi yüzde 3,7 ile 10, Özgürlük Seyri Partisi yüzde 3,17 ile 8 sandalyenin sahibi oldu.

Seçime katılmasına Yunan yargısınca izin verilmeyen eski Altın Şafak Milletvekili İlias Kasidiaris'in desteğini açıkladığı aşırı sağcı Spartalılar Partisi ise yüzde 4,68 oy oranıyla meclise 13 milletvekili sokmayı başardı.

Katılımın yaklaşık yüzde 53 olduğu seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Yeni Demokrasi tek başına iktidara gelmek için gerekli 151 sandalye sayısını aştı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun, hükümet kurma görevini vermek üzere yarın Miçotakis'i kabul edileceği belirtildi.

4 Türk aday parlamentoya girdi

Yunanistan’da düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Batı Trakya'dan 4 Türk aday parlamentoya girdi.

İlk sonuçlara göre, son dört yıldır tek başına iktidarda olan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçim yarışını önde götürürken, oyların yüzde 97'si sayıldı.

Rodop ilinde Radikal Sol İttifaktan (SYRIZA) Özgür Ferhat, PASOK Partisinden de geçen yıl Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan ihraç edilen İlhan Ahmet seçildi.

İskeçe ilinde ise SYRİZA'dan Hüseyin Zeybek ve PASOK'tan Burhan Baran parlamentoya girmeyi başardı.

SYRIZA, Rodop'ta yüzde 33,8 ile birinci parti olurken, İskeçe ilinde ise Yeni Demokrasi Partisi yüzde 30,49 ile ilk sıraya yerleşti.

Katılım

Sandık görevlisi Vasilis Kritikos, günün ilk saatlerinde seçime katılım oranının 21 Mayıs'taki genel seçime oranla düşük olduğunu aktardı.

Kritikos, "İlk 3 saatte katılım bir hayli azdı. İlerleyen saatlerde katılım oranının artmasını ve daha çok kişinin sandığa gelmesini umuyorum. Yaz tatilinin başlamış olması da katılımın düşük olmasında etkili olabilir." diye konuştu.

21 Mayıs'taki genel seçim sonuçlarının sürpriz olduğunu, anket firmalarının büyük oranda yanıldığını kaydeden Kritikos, özellikle seçim yarışında geride kalan partilerin seçmenlerinin yaşadıkları hayal kırıklığı nedeniyle de sandığa gelmediğini ifade etti.

Kritikos, "Bu durum, ilk seçimde kaybeden partilerin seçmenlerini etkilerse, sonuç bu partiler için daha kötü olacaktır." dedi.

Birinci partiye fazladan milletvekilliği

Yunanistan'da ilk kez bu yıl uygulanan seçim sistemine göre, genel seçim sonucu hükümet kurulamaması halinde, seçmenler ikinci kez sandığa gidiyor.

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye, en az yüzde 25 oy almak kaydıyla, aldığı oy oranına göre 300 sandalyelik mecliste fazladan 20 ila 50 milletvekilliği veriliyor.

21 Mayıs seçimleri

21 Mayıs'ta yapılan genel seçime katılım oranı yüzde 61,10 olmuştu.

Merkez sağda yer alan ve son dört yıldır tek başına iktidarda olan Yeni Demokrasi Partisi aldığı yüzde 40,79'luk oy ile 300 sandalyelik meclise 146 milletvekili göndermiş ancak tek başına iktidara gelmek için gerekli 151 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

Yeni Demokrasi Partisi'ni 2019-2023 döneminin ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), yüzde 20,07'lik oy ve 71 milletvekiliyle takip etmişti.

Onlarca yıldır Yeni Demokrasi'nin bir numaralı rakibi olan ancak ekonomik kriz sürecinde oy oranı gerileyen merkez soldaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) ise kaybettiği gücünü kısmen toplayarak yüzde 11,46'lık oy ve 41 milletvekiliyle üçüncü sıraya yerleşmişti.

Yunanistan Parlamentosunun kemikleşmiş partilerinden Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,23 oy ve 26 milletvekili, aşırı sağcı tutumuyla bilinen Yunan Çözümü Partisi ise yüzde 4,45 oy ve 16 milletvekiliyle parlamentoda temsil hakkını kazanmıştı.

Yüzde 3'lük seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazanan parti sayısı 5 olmuştu.

21 Mayıs'taki genel seçimde hiçbir parti tek başına iktidara gelecek oy oranına ulaşamayınca, partilerin koalisyon seçeneğine de yanaşmaması nedeniyle 25 Haziran'da tekrar sandığa gidileceği duyurulmuştu.

Genel seçimlerin ardından liderler sonuçları değerlendirdi

Yeni Demokrasi taraftarları seçim zaferini kutlamak üzere parti binası önünde toplandı.

Kalabalığa seslenen Miçotakis, seçmenlere partisine gösterilen güven için teşekkür etti.

Miçotakis, "Asla mucize sözü vermiyorum ancak size ulusal sorumluluğuma, planlama, sadakat ve çok çalışmayla bağlı kalacağımı kesin bir dille söylüyorum." dedi.

Yeni iktidar döneminde hedeflerinin yüksek olacağını belirten Miçotakis, maaşları artırıp sosyal adaleti sağlamak için çalışacağını ifade etti.

Miçotakis, "Yarından itibaren refah seviyesi daha yüksek, herkes için daha çok adalet olan bir vatan, daha güçlü bir Yunanistan için çalışmak üzere kolları tekrar sıvıyorum." diye konuştu.

SYRIZA ve PASOK meclise giren aşırı sağ partilere dikkati çekti

Seçimde ikinci olan Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, partisinin ana muhalefette kalmaya devam etmesine rağmen büyük bir yenilgi yaşadığını kaydetti.

Çipras, parti kadrolarında tepeden tırnağa değişim gerektiğini belirterek kendisinin de parti üyelerinin demokratik değerlendirme sürecine dahil olacağını söyledi.

Seçim sonucunun toplum ve demokrasi için olumsuz olduğunu ifade eden Çipras, "Meclise biri faşist gruplarla bağlantılı aşırı sağcı üç partinin girmesi, sağdaki Miçotakis'in mecliste çoğunluğa sahip olması ile birleşince olumsuz bir sonuç oluşturmaktadır." diye konuştu.

Bu tablonun sorumlusunun seçim öncesi tartışmalara hassas ulusal meseleleri taşıyan Yeni Demokrasi olduğunu belirten Çipras, ırkçı Altın Şafak Partisi'nin eski milletvekili İlias Kasidiaris'in partisinin seçimlere katılmasını önlemeye yönelik yasal düzenlemenin de tepki olarak aşırı sağın güçlenmesine neden olduğunu kaydetti.

Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) Lideri Nikos Andrulakis ise partisinin oy oranını artırdığını, öte yandan aşırı sağcı partilerin yükselişinin de bir tehlike olduğunu belirtti.

Yunan Çözümü Partisi anketleri eleştirdi

Siyasi yelpazenin sağında bulunan milliyetçi Yunan Çözümü Partisi Lideri Kiryakos Velopulos, partisini meclis dışında gösteren seçim öncesi anketleri eleştirerek, "Ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek için mecliste elimizden geleni yapacağız. Yunanistan ve Yunanlar için milliyetçi, toplumcu, halkçı, Helenik mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Spartalılar Partisinden eski Altın Şafak Milletvekilinden teşekkür

Seçime katılmasına Yunan yargısınca izin verilmeyen ırkçı Altın Şafak Partisi'nin eski milletvekili İlias Kasidiaris'in desteğini açıkladığı Spartalılar Partisi'nin Lideri Vasilis Stingas, Kasidiaris'e kendilerine gösterdiği destek için teşekkür etti.

Stingas, Kasidiaris'in desteği için "Bu sonuca ulaşmamız için gerekli gücü bize verdi." dedi.

Zafer Partisi

Milliyetçi ve muhafazakar Zafer Partisi'nin lideri Dimitris Naçyos, "Tanrı korkusuyla, Helenizmin zaferi için savaşımıza devam edeceğiz." dedi.

Küçük sol partiler sonuçlardan memnun

Özgürlük Seyri Partisi Lideri Zoi Konstantopulu, meclisteki tek kadın parti lideri olduğuna işaret ederek sert bir muhalefet sürdüreceklerini belirtti.

Yunanistan Komünist Partisi Lideri Dimitris Kuçumbas da partisinin dinamik bir yükseliş sergilediğini belirtti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi tek başına iktidara geliyor

İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilerde, sandıkların yüzde 97,75'inin açıldığı resmi olmayan sonuçlara göre Yeni Demokrasi Partisi yüzde 40,56 oy oranı ile 300 sandalyeli meclise 158 milletvekili göndermeye hak kazandı.

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 17,83 oyla 47 sandalyenin sahibi olarak ana muhalefete yerleşti.

PASOK-KINAL ittifakı yüzde 11,86 oy oranı ile 32, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,67 oy oranı ile 20, Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,45 oy oranı ile 12, Zafer Partisi yüzde 3,70 oy oranı ile 10, Özgürlük Seyri Partisi yüzde 3,17 oy oranıyla 8 sandalyenin sahibi oldu.

Seçime katılmasına Yunan yargısınca izin verilmeyen eski Altın Şafak Milletvekili İlias Kasidiaris'in desteğini açıkladığı Spartalılar Partisi ise yüzde 4,68 oy oranıyla meclise 13 milletvekili sokmayı başardı.

Katılımın yaklaşık yüzde 53 olduğu seçimlerin resmi olmayan mevcut sonuçlarına göre, Yeni Demokrasi tek başına iktidara gelmek için gereken 151 sandalye sayısını aştı.