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13 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Yunanistan'daki yangın devam ediyor

12 Ağustos 2021, Perşembe 23:00
Yunanistan, birçok yerde ormanlık ve kırsal alanda çıkan yangınlarla mücadelesini sürdürüyor.

İtfaiye yetkilileri, Eğriboz Adası ve Mora Yarımadası'nın İlia bölgesinde 9 gündür devam eden yangınları kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü, Attika'daki Parnithas, Mandra ve Aspropirgo ile Mora'nın Lakonia, Arkadia illerinde ve Selanik yakınlarındaki Halkidiki Yarımadası'nın Kassandra bölgesinde çıkan yangınlara karadan ve havadan müdahale edildiğini belirtti.

Yangın bölgelerinde rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarının zor devam ettiği kaydedildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ekiplerinin yanı sıra ikili anlaşmalar kapsamında gelen yabancı itfaiye ekipleri, orduya ait piyade birlikleri, polis teşkilatı, yerel yönetimlere ait iş makineleri ve gönüllü vatandaşların katıldığı bildirildi.

Yangınların kontrol altına alındığı başta Atina yakınlarındaki Varipombi ve Dionisos bölgeleri ile Mora'daki Antik Olimpia bölgesinde ise yeniden alevlenme olasılığına karşı itfaiye ekiplerinin teyakkuzda olduğu, bu yerlerde hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, düzenlediği basın toplantısında, ülkede yaşanan yangın felaketinin başlıca nedeninin Akdeniz havzasındaki iklim değişikliği olduğunu ifade ederek bu konuda bölge ülkeleri arasında yakın iş birliğine ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Yangınların sadece Yunanistan'ın sorunu olmadığına, birçok Akdeniz ülkesinde benzer felaketler meydana geldiğine dikkati çeken Miçotakis, "İklim krizi burada ve bize her şeyi değiştirmemizi söylüyor. Cesur kararlar almalıyız. Doğa hata yapmaz, insanlar yapar." dedi.

Miçotakis, gazetecilerin yangınlarla ilgili soruları üzerine, hükümetin elinden geleni yaptığını ancak bazı noktalarda bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

Yunanistan'da 15 gündür devam eden yangınlarda ilk belirlemelere göre 750 bin dönüm ormanlık alan ve tarım arazisi kül olurken, alevlere teslim olan 1000'in üzerinde ev ve iş yeri yandı, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi, vahşi hayvan yaşamı olumsuz etkilendi.

AA

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