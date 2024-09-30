Yunanistan'dan İsrail’e silah ambargosu talebi

Yunanistan Yeni Sol Partisi Meclis Grubu Başkanı Aleksis Haritsis, Lübnan’a yönelik saldırılarının ardından İsrail’e acilen silah ambargosu, ekonomik ve diplomatik yaptırımların uygulanması gerektiğini belirtti.

Haritsis, sosyal medyada yayımladığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan’da ikinci cephe açmakla kalmayıp İran ile de açık savaş başlatmayı amaçladığını, bunun bölgede daha geniş çatışmaya yol açacağını bildirdi. “Orta Doğu’daki yıkıma son vermek için şimdi İsrail’e karşı ambargo ve yaptırımlar uygulanmalıdır” ifadesini kullanan Haritsis, şunları kaydetti: “Yunan hükümeti, İsrail ile her türlü işbirliğini derhal durdurmalı ve Avrupa düzeyinde barış girişimlerine öncülük etmelidir. Yunanistan, Orta Doğu’daki bu çatışmalardan en fazla etkilenen Avrupa Birliği (AB) ülkesi olarak sorumluluk almalıdır.” AA

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