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Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

04 Aralık 2020, Cuma 18:38
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye'nin sözde gerginliğin azalması için birkaç gün önce yapmış olduğu geç kalmış eylemler, ikna edici değildir." ifadelerini kullandı.

Rum basınında yer alan habere göre, Dendias, 10-11 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Güney Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti.

İlk olarak Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşen Dendias, daha sonra Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Dendias, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın, AB üyesi ülkelere, Türkiye’nin “ikna edici olmayan” eylemleriyle ilgili sorumluluk almaları çağrısı yaptığını söyledi.

"Türkiye'nin sözde gerginliğin azalması için birkaç gün önce yapmış olduğu geç kalmış eylemler, ikna edici değildir." ifadelerini kullanan Dendias, Türkiye'nin, gerçek anlamda gerginliği yatıştırıcı ve uluslararası hukuk ve deniz hukuku zeminine dayalı yapıcı bir yola götürecek kararlar alması gerektiğini savundu.

Dendias, "Bu kararlar yalnızca Türkiye için açık bir gösterge olarak değil, AB'nin güvenilirliğinin bir kanıtı olması açısından da önemlidir." dedi.

Hristodulidis ise AB liderlerinin vereceği kararların Türkiye'nin tavrına bağlı olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan diyalog çağrısı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MED Akdeniz Diyalog Forumu'nda yaptığı açıklamada, AB'nin üyelerinden en az ikisinin tüm AB sistemini kötüye kullanmasına izin vererek, suç ortağı haline geldiğini belirtmişti.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda, "Tercihimiz net. Türkiye'nin kapısı diyaloğa sonuna kadar açık. Bir çıkış yolu var. Doğu Akdeniz Konferansı, iş birliği için uygun bir ortam oluşturmak için bir fırsattır ve bu bizim önerimizdir." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise 1 Aralık'ta Bakanlığı yöneltilen, "Yunanistan Oruç Reis'i bahane göstererek diyaloğa yanaşmıyordu. Oruç Reis çalışmalarını tamamladı, bu durumda Yunanistan'ın tutumunda bir değişiklik öngörüyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Türkiye başından beri Yunanistan'la ön şartsız diyalogdan yana." karşılığını vermişti.

AA

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