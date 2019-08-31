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31 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Yunanistan göçmenlere karşı yeni önlemler aldı

31 Ağustos 2019, Cumartesi 20:40
Yunanistan, son günlerde Ayvalık'ın karşısındaki Midilli adasına ayak basan yasa dışı göçmenlerin sayısının artış göstermesi karşısında bir dizi yeni önlem almaya karar verdi.

Yalnızca Perşembe günü geç saatlerde, adaya 13 bot içinde 540 göçmen çıkış yaptı.

Yunanistan hükümeti, bu ani artışın nedenlerini sormak için Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Yapılan açıklamaya göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Büyükelçi Özügergin'e, AB ile yapılan göçmen iadesi sözleşmesi uyarınca Türkiye'nin deniz sınırlarını daha iyi koruması gerektiğine dikkati çektiği belirtiliyor.

Özügergin'in ise Türkiye'nin söz konusu sözleşmeye saygılı olduğunu ve Yunanistan'ın şikayetlerini Ankara'ya ileteceğini söylediği kaydediliyor.

Özügergin'in, Türkiye'ye gelen göçmenlerin sayısının kat be kat daha fazla olduğunu anımsattığı da aktarıldı.

Türk makamlarıyla daha fazla işbirliği kararı

Yunan hükümeti, son üç ayda ülke topraklarına ulaşan göçmenlerin son verilere kıyasla, yüzde 25 oranında artması ve adalardaki göçmen kamplarının yetersiz kalmaya başlaması üzerine bir dizi önlemler almaya karar verdi.

Bu amaçla toplanan Dışilişkiler ve Savunma Konseyi,

  • Yunan adalarına yığılan göçmenlerin transferlerinin yapılmasına,
  • Midilli adasında bulunan 6 bin kapasiteli göçmen kampına yığılan 10 bin 200 göçmenden , 1500'ünün derhal kuzey Yunanistan'daki Kavala kampına gönderilmesine,
  • Deniz sınırlarının korunması amacıyla, Yunanistan silahlı kuvvetlerinin de katkısıyla NATO, Frontex ve AB güçlerinden yararlanılmasına,
  • Göçmenlerin mülteci başvurularını inceleyen 2 komisyondan birinin iptal edilmesine ve mültecilik hakkı olmayanların, Türkiye-AB sözleşmesi uyarınca, Türkiye'ye iadelerinin hızlandırılmasına;
  • Adalardaki sağlık ocaklarının artırılmasına karar verildi.

Konsey, Yunan makamlarının Türk makamlarıyla daha fazla işbirliği yapması için çalışılması konusunda da prensip kararı aldı.

BBC Türkçe

Etiketler: Yunanistan, göçmen, Türkiye
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