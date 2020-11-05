Yunanistan karantinaya girecek

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Cumartesi sabah 6'dan itibaren 3 hafta boyunca tüm ülke karantina altında olacak." dedi. Miçotakis ayrıca karantina nedeniyle çalışamayacak işçilere aylık 800 euro destek ödemesi yapılacağını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis yeni önlemleri açıkladı. Başbakan Miçotakis, 7 Kasım Cumartesi sabah altıdan itibaren ülke genelinde üç haftalık karantina uygulamasının başlayacağını duyurdu. Yunanistan Başbakanı, "30 Kasım'a kadar devam edecek karantina sürecinde okullar açık olacak. Ortaokul, lise ve üniversitelerde uzaktan eğitim yapılacak" dedi. İlkokul, anaokulu, kreşlerde ise normal eğitim devam edecek. Miçotakis, "Son 5 günde 10 bine yakın yeni vaka tespit edilmesi hükümeti karantina kararına bıraktı" şeklinde konuştu. Yunanistan'da şimdiye kadar toplamda 46 bin vaka tespit edilirken, 673 kişi de koronavirüs nedeniyle öldü. ÇALIŞAMAYACAK İŞÇİLERE DESTEK Karantina önlemleri nedeniyle iş hayatı etkilenecek işçilere de devlet tarafından destek ödemesi yapılacak. Miçotakis, "Tedbirler nedeniyle çalışamayacak işçilere devlet aylık 800 euro verecek" ifadelerini kullandı. NTV

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