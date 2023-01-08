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8 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Yunanistan, Meriç Nehri kıyısına 140 kilometrelik çelik çit çekecek

08 Ocak 2023, Pazar 03:32
Yunanistan'da, sığınmacılar ve göçmenleri engellemek için Meriç Nehri kıyısına inşa edilen çelik çitin uzunluğunun, 140 kilometre olacağı bildirildi.

SKAİ TV'de bir programa katılan Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Yunan polisi tarafından 256 bin yasa dışı geçişin engellendiğini ileri sürerek Yunanistan ve Avrupa'nın Türkiye ile sınırlarına çit inşa etme kararının, Vatandaşı Koruma Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Theodorikakos, çitin inşası için ilgili bakanlıklarla çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Aralık 2022'de, Yunanistan'ın, Türkiye sınırındaki Evros (Meriç) bölgesinde devriye ve gözetleme önlemlerini sıkılaştırmak için 250 sınır polisi görevlendireceği açıklanmıştı.

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri geri itmesi İHA ile tespit edilmişti

29 Aralık 2022'de, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itme anı, insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Ege Denizi'nin Çeşme güneybatısında, 29 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin Türk sahiline 3.62 mil mesafede kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi." açıklaması yapılmıştı.

Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edilen bu olay, ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştı.

Yunanistan'ın geri itmeleri tepki çekiyor

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenleri Türk kara sularına geri itmesi ve bazı olaylarda yaşanan can kayıpları, uluslararası basında da çokça konu edilmiş ve tepki görmüştü.

Le Monde, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD, The Guardian gibi kuruluşların çalışmalarında, geri itmeler kanıtlarıyla ortaya koyulmuştu.

Yunan makamları ise geri itmelerle ilgili uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası basın, siyasetçiler ve birçok kurumun iddialarını bugüne kadar hep reddetti.

AA

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