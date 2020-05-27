Yunanistan turistlere kapılarını açıyor

Yunanistan aralarında İsrail ve Almanya’nın da bulunduğu 20 ila 25 ülkeden turist kabul edecek.

Yetkililer 14 gün karantina koşulunun uygulanmayacağı seyahatlerin Haziran ayının ortasından itibaren başlayacağını belirtti. Amerikanınsesi’ndeki habere göre ekonomisinin yüzde 20’sini turizm gelirlerinin oluşturduğu Yunanistan’da önümüzdeki günlerde hangi ülkelerden turist kabul edileceğine dair bir liste yayınlanacağı ve bu listede 20-25 ülkenin bulunacağı belirtiliyor. Listede Orta Avrupa ve Balkan ülkelerinin de yer alacağı ifade ediliyor. Yunan adalarına uluslar arası uçuşların da 1 Temmuz tarihinden itibaren başlatılması planlanıyor. Hali hazırda vaka sayılarının yüksek olduğu ülkelerden de adalara uçuşların 15 Temmuz’dan sonra başlamasına izin verilmesi düşünülüyor.

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