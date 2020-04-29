Yurda dönüş devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yurda dönüşü sürüyor.

Irak'tan gelen Türk işçilerden oluşan 289 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurda getirildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'nda uçaktan inen vatandaşlar, ilk kontrolleri yapılarak otobüslerle Kütahya ve Afyonkarahisar'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara götürüldü.

Irak'a çalışmak için giden 289 kişiden 150'si Kütahya'da, 139'u ise Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

Karantinaya alınanlar için sağlık ve psikolojik destek ekipleri görevlendirilirken, vatandaşların tüm ihtiyaçları bulundukları ilin valilikleri tarafından karşılanacak.

Irak'taki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

Irak'ın güneyinde Basra vilayetinden 283 Türk vatandaşı yurda dönüş talepleri kapsamında Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Basra Başkonsolosluğunun desteğiyle Basra'da bulunan 283 Türk vatandaşı, uçakla Türkiye'ye gitti.

Basra Başkonsolosu Mehmet Özgün Arman, "Basra'da çeşitli Türk şirketlerinde çalışan 283 vatandaşımızı TK3301 sefer sayılı uçakla Eskişehir'e yolcu ettik." dedi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve çeşitli kentlerinde bulunan Türk vatandaşları daha önce de tahliye edilmişti.

Rusya'daki 333 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki 333 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Moskova'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Uçaktaki 333 Türk vatandaşı, alınan tedbirler altında havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere bindirildi.

Türk vatandaşlarından 30'u daha sonra Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Yurdun önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, yetkililere teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, Giresun ve Trabzon'daki yurtlarda karantinaya alınacak diğer 303 Türk vatandaşını taşıyan otobüsler ise bu kentlere hareket etti.

Moskova'dan getirilen 129 Türk vatandaşı Giresun'da yurtta karantinaya alındı

Rusya'nın Moskova kentinden getirilen 129 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Türk vatandaşlarından 129'u, alınan tedbirler altında havalimanında bekletilen otobüslerle Giresun'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gülpembe Hatun Yurdu'na getirildi.

Kendilerini karşılayan görevliler tarafından kayıt altına alınarak odalarına yerleştirilen 129 kişi, 14 gün gözlem altında tutulacak.

Rusya'dan 98 Türk vatandaşı uçakla Nevşehir'e getirildi

Rusya'dan yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında tahliye edilerek uçakla Nevşehir'e getirilen 98 Türk vatandaşı, otobüslerle Aksaray'a gönderildi.

Moskova'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakta bulunan 98 kişi Kapadokya Havalimanı'na getirildi.

Özel kıyafetli sağlık görevlilerince ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, pasaport ve evrak işlerinin tamamlanması ile sosyal mesafe kurallarına uyarak bekletilen otobüslere bindirildi.

Polis ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu konvoyla Aksaray'a götürülen kafile, buradaki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilecek.

Rusya'dan getirilen 161 Türk vatandaşı Trabzon'da karantinaya alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'dan Türkiye'ye getirilen 161 Türk vatandaşı Trabzon'da karantinaya alındı.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla yurda getirilen 4'ü çocuk 333 kişiden 161'i, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki işlemlerin tamamlanmasıyla polis eskortu eşliğinde kara yolu ile Trabzon'a geldi.

Ortahisar ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Gülbaharhatun Öğrenci Yurdu'na getirilen bu kişiler, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kayıt işlemleri tamamlanan 161 kişi, daha sonra 14 günlük karantina süreci için odalarına yerleştirildi.

Aynı uçakla ülkeye getirilen diğer kişiler de Giresun ve Ordu'daki yurtlarda karantinaya alındı.

Arnavutluk'taki Türk vatandaşları yurda dönüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Arnavutluk’tan çıkamayan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde özel seferle yurda dönüyor.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve büyükelçilik yetkililerinin katılımıyla Tiran Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'ye uğurlandı.

Türkiye dönenler arasında bulunan Adnan Elmaz, yaptığı açıklamada, Arnavutluk'ta çalıştığını belirterek, "Salgın hastalık meydana çıkınca da bütün seferler iptal oldu. Yani tüm dünyada ve burada da öyle oldu, Türkiye’de de öyle oldu. Ama konsolosluk yardımıyla tekrar seferler konuldu. Bütün Türkler'i toplayıp memleketlerine götürüyorlar. Onun için biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar." ifadelerini kullandı.

Diğer bir Türk vatandaşı Orhan Koçak ise iki yıldır Arnavutluk'ta çalıştığını söyledi.

İki sene içinde 3 ayda bir Türkiye'ye gidip gelme imkanlarının olduğunu kaydeden Koçak, "Gidip geliyorduk. Bayramlarda özellikle gitme sorunu yaşıyorduk biraz. Bu bayramı da evde geçirelim dedik. Ama bu hastalık çıktı. Allah’tan devletimiz de bize sahip çıktı ve geldik. İnşallah bugün de uçuşumuz var Türkiye’ye. Mutluyuz yani bayramı evde geçireceğimiz için. Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Air Albania havayolu şirketi uçağıyla gerçekleşen seferde Arnavutluk'ta geçici olarak ikamet eden veya çalışan farklı yaş aralıklarında 7 Türk vatandaşı ve 4 Arnavut vatandaşı bulunuyor.

Hatırlanacağı üzere Kovid-19 nedeniyle Arnavutluk'ta mahsur kalan bir grup vatandaş 21 Nisan'da geri gönderilmişti.