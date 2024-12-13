Yurt dışındaki Suriyelilere “geri dönün” çağrısı - Suriye geçici hükümeti: Bölünmeyi reddediyoruz

Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir, İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuştu.

Beşir, “İlk hedefimiz, Suriye’nin tüm kentlerinde güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamak. İnsanlar, adaletsizlikten ve zulümden bıktı. Devletin otoritesi insanların işlerine ve normal hayatlarına dönmesine izin vermelidir. İkinci hedefimiz ise milyonlarca göçmen Suriyelinin dönüşünü sağlamak. Onların deneyimleri, insan sermayesi ülkeyi kalkındıracak. Yurt dışındaki tüm Suriyelilere çağrımdır; Suriye artık özgür bir ülkedir ki kendi gururunu ve onurunu kazandı. Geri dönün. Yeniden inşa etmeli, yeniden doğmalıyız, herkesin yardımına ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.

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Suriye geçici hükümeti: Bölünmeyi reddediyoruz

Beşar Esad’ın Rusya’ya sığınması sonrası Suriye genelinde yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde geçici hükümet kuruldu. Siyasî İşler Bakanlığı, gelecekte oluşacak yönetimin çerçevesini çizdi. Geçici Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bölünmenin reddedildiği ve devlet çerçevesi dışında silahlanmaya izin verilmeyeceği” belirtildi. Geçici hükümetin bu tavrı, PYD’ye mesaj olarak yorumlandı. T24’ün haberine göre, geçici hükümet, PYD/DSG’nin, Deyrizor kentinden çıkması sonrasında buradaki petrol alanlarını da kontrol altına almak istiyor.

Haber Merkezi