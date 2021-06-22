Yüzlerce Hafız yetiştiren Mahmud Aslani vefat etti

Kuzey Makedonya’nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde hayatını Kur’ân-ı Kerîm’e ve hafız yetiştiriciliğine adayan Molla Mahmud Efendi Aslanî, 89 yaşında vefat etti.

Kalkandelen’e bağlık Çiflik Köyü’nde 15 Mart 1932 doğan Molla Mahmud Efendi Aslanî, 1967 yılından bu yana yarım asır boyunca şehirde bulunan Osmanlı dönemine ait Alaca Camii’nde yüzlerce hafız yetiştirdi. Rahle-i tedrisinden yaklaşık 200 hafız ve binlerce Kur’ân-ı Kerîm öğrencisi geçen Molla Mahmud Efendi Aslanî, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrindeki Uluslararası Hafızlık Teşkilâtı tarafından 2012 yılında “dünyanın en iyi muallimi” unvanına lâyık görüldü. Molla Mahmud Efendi Aslanî’nin Kur’ân-ı Kerîm öğrencilerine eğitim verdiği alanın şartlarının yetersizliğini gören Türk yet-kililer ise Alaca Camii’nin yanına yeni bir bina inşa etmiş, 2011 yılındaki açılışına o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmıştı. AA

Okunma Sayısı: 140

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.