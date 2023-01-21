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21 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Yüzlerce kişi kör olabilir

21 Ocak 2023, Cumartesi 10:00
Uzun yıllardır iç savaşın sürdüğü Yemen’de kötüleşen ekonomik koşulların yanı sıra sağlık hizmetlerindeki eksiklikler nedeniyle yüzlerce kişi körlük ya da görme kaybı tehdidiyle karşı karşıya.

Savaşın bölgeleri paramparça, ekonomiyi altüst ettiği Yemen’de sağlık kurumlarının yıkılması ya da bir kısmının askeri kışlaya dönüştürülmesi sonucu sağlık hizmetlerinde tam bir “yokluk” yaşanıyor. Yemenliler özellikle göz hastalıkları konusunda neredeyse 5 yıldır uzman doktor bulamamaktan şikayet ediyor. Yaşadığı bölgede göz hastalıkları merkezi bulunmayan Yemenlilerden bir kısmı tedavi umuduyla başka bölgelerdeki yakınlarının yanına gitmeye çalışıyor.

Her bölgenin derdi farklı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) istatistiklerine göre Yemen’deki sağlık tesislerinin yaklaşık yarısı hizmet dışı durumda; diğer yarısı da kapasitesinin yarısıyla hizmet veriyor. Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybih, “Yemen’deki sağlık durumu bir valilikten diğerine farklılık gösteriyor. Sağlık ve insani ihtiyaçlar açısından büyük sıkıntılar var.” dedi. Hacce iline bağlı Hayran ilçesi sağlık ofisi müdürü Tarık Misvaek Hiba ise bölgedeki sağlık hizmetlerinin seviyesinin çok düşük olmasının ve hastalıkların yayılmasının Husiler tarafından uygulanan kuşatmaya bağlı olduğunu ifade etti.

AA

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