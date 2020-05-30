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Zaman adalet ve kardeşlik zamanı

30 Mayıs 2020, Cumartesi 23:38
Çocuk Vakfı, Kovid-19 salgını günlerinde yoksul aile ve çocuklar için “Zaman adalet, merhamet ve kardeşlik zamanı” diyerek yardım çağrısında bulundu.

Çocuk Vakfı, içinde bulunduğumuz yeni koronavirüs salgını günlerinde yoksul aile ve çocuklar için ilk çağrıyı yaptı. Hiçbir kurum ve kuruluşa bağış yapmadan imkânı olan herkesin en yakınındaki yoksul aile ve çocukları beslenme, sağlık ve eğitim bakımından desteklemeyi amaçlayan çağrıdı, “Zaman adalet, merhamet ve kardeşlik zamanı. İmkânı olan herkesi yanındaki yoksul aile ve çocuklara destek vermeye dâvet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.  Koronavirüs salgınının kısa sürede bütün insanlığı kuşattığı ifade edilen açıklamada, Türkiye ve dünya için sıkıntılı günlerin başlangıcı olduğuna işaret edildi. 

800 milyon yoksulluk sınırının altında

Ülkemizde nüfusun yüzde 35’inin yoksul, yüzde 12’si işsiz olduğu aktarılan açıklamada, 8,4 milyar dünya nüfusunun 3 milyarının yoksul, 800 milyonunun ise yoksulluk sınırının altında olduğu belirtildi. Tarih boyunca dünya nüfusunun üçte biri çocuk olduğu halde, hiçbir dönemde dünya nimetlerinden paylarına düşen  verilmediği için çocuk yoksulluğunun kök saldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Yoksulların yaşadıklarını ifade edecek hiçbir alfabe yok yeryüzünde. Bizler evdeyken egemen dünya sistemi yeniden örgütleniyor. Bu değişimin daha âdil bir dünya kurmak için kullanılması gerektiğine inanıyoruz. İnsanlık için savunma hattı oluşturmak ve yoksulların daha derin bir çaresizliğe itilmesini engellemek için; yoksulluk ve çocuk yoksulluğu politikalarının hem dünya hem de ülke genelinde uygulanması gerekir.”

Adaletsizlik bulaşıcı hastalıktan daha tehlikeli

AÇlık, yoksulluk ve adaletsizliğin en bulaşıcı hastalıktan bile daha tehlikeli olduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi: “Üstelik bu hastalıkların tedavisini de aşısını da biliyoruz; paylaşmak. Bütün yoksullar bizim kardeşimiz, bütün çocuklar da bizim çocuklarımız. Bu yüzden herkesi, bu zor günlerde yakınlarındaki yoksul ailelerin ve çocukların yanında olmaya çağırıyoruz. Kendi çocuklarımızla birlikte, ülkemizdeki yoksul çocukların sağlık, beslenme ve eğitimini sağlamak biz yetişkinlerin ve devletin görevi. istisnasız herkesi, imkânlarının el verdiği ölçüde, bu en büyük insanlık görevini yerine getirmeye çağırıyoruz.” 

İstanbul – Yeni Asya

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