Zarif: Esed ile yaptığım konuşmanın raporunu Erdoğan'a sunacağım

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Suriye'de Esed ile uzun bir görüşme yaptım. Bu konuşmanın raporunu Sayın Erdoğan'a sunacağım." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Suriye'de Esed ile uzun bir görüşme yaptım. Bu konuşmanın raporunu Sayın Erdoğan'a sunacağım." dedi. "ABD'ye (İran'a yönelik) ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'ye (İran'a yönelik) ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Devrim Muhafızlarının terör listesine alınması son derece yanlış bir karardır" açıklaması da yaptı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise dün Suriye'de yaptığı görüşmelerle ilgili konuştu. Zarif, "Suriye'de Esad ile uzun bir görüşme yaptım. Bu konuşmanın raporunu Sayın Erdoğan'a sunacağım" dedi. AA

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