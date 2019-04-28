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28 NİSAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Zarif: Nükleer Silahların Önlenmesi Anlaşması'ndan çekilebiliriz

28 Nisan 2019, Pazar 17:30
İran yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım hamlesine karşılık olarak Nükleer Silahların Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilebileceğini ilan etti.

Euronews'in haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, yaptığı açıklamada "İslam Cumhuriyeti'nin çok sayıda seçeneği var. Yetkililerimiz bunları değerlendiriyorlar ve bu seçeneklerden birisi de NPT'den çekilmek" dedi.

ABD ve İran arasındaki tansiyon, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin geçen yıl İran ile varılan uluslararası nükleer uzlaşmayı bitirmesi ve İran'a yönelik yaptırımlar açıklamasıyla birlikte yükseldi.

Nisan ayı başında İran Devrim Muhafızları'nı (IRGC) terör örgütü listesine alan ABD yönetimi, İran'dan petrol ithalatı yapan ülkelere de alımlarını sonlandırma çağrısı yaptı ve devam etmeleri halinde mayıs ayında yaptırım uygulayacağını söyledi.

İran daha önce de, Trump ABD, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından imzalanan NPT'yi feshettiğinde de, ABD'yi anlaşmadan çekilmekle tehdit etmişti.

Etiketler: İran, NPT, ABD
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