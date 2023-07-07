Zelenskiy: 200 bin çocuğumuz nerede?

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VOLODİMİR ZELENSKİY SOFYA’DA YAPTIĞI KONUŞMADA, “RUSLAR TARAFINDAN KAÇIRILAN 200 BİN ÇOCUĞUMUZUN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ” DEDİ.

'Rusya'da 700 bin Ukraynalı çocuk bulunuyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusların Ukraynalı çocukları kaçırdığını belirterek, “Kaçırılan 200 bin çocuğumuzun nerede olduğunu bilmiyoruz.” dedi.

Zelenskiy, ziyaret kapsamında geldiği Sofya’da Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ve hükümet üyeleriyle görüştü. Başbakanlıkta yapılan toplantının ardından Başbakan Denkov ile birlikte basın mensuplarına açıklama yapan Zelenskiy, Rusya’nın, Ukrayna halkına “soykırım” uyguladığını söyledi.

Vatandaşlarımızın huzuru yok

Zelenskiy, “Bundan yaklaşık bin kilometre mesafede Rus istilacı ordusu şehir ve köylerimizi ateşe veriyor. Vatandaşlarımızın huzuru yok.” dedi. Bulgaristan Parlamentosu’nun kararı kapsamında Ukrayna’ya yönelik askeri-teknik yardım paketine de değinen Zelenskiy, “Bir saldırı değil, savunma paketinden söz ediyoruz. Çocuklarımızın da hedef olduğu toplu katliamlara karşı bir savunmadan söz ediyoruz. Toplar, saldırıda bulunmak için değil, düşman bize gelmesin diye kullanılıyor. Onlar (Ruslar) sivillere ateş ediyorlar. Bugün NATO üyesi olan Polonya sınırına yakın Lvov’daki sivil insanları öldürdüler. Herkesin kendini savunma hakkı var.” ifadelerini kullandı. Rusların Ukraynalı çocukları kaçırdıklarını belirten Zelenskiy, “Kaçırılan 200 bin çocuğumuzun nerede olduğunu bilmiyoruz.” diye konuştu.