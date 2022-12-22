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22 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Zelenskiy ABD'de

22 Aralık 2022, Perşembe 02:42
Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından beri ilk yurt dışı ziyaretini yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

Ülkesindeki savaşın 300. gününde ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapan Zelenskiy'nin uçağı Washington saatiyle 12.30 sularında başkente yakın bir hava üssüne iniş yaptı.

Ülkesindeki savaşın 300. gününde ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye gerçekleştiren Zelenskiy, üzerinde savaş boyunca giydiği Ukrayna armalı haki renkteki kıyafetle Beyaz Saray'a giriş yaptı.

Karşılamanın ardından iki lider Oval Ofis'te basına açık kısa bir görüşme gerçekleştirdi. "Bu ziyareti gerçekleştirebildiğiniz için çok mutluyum." diyen Biden, adil bir barış olana kadar Ukrayna'yı destekleyeceklerini kaydetti.

Biden, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'ya karşı kış mevsimini silah olarak kullandığını ifade ederek, "Bu yılın kişisi sizsiniz" diyerek, Time dergisinin Zelenskiy'i "Yılın Kişisi" seçmesine referans verdi.

Zelenskiy Biden'a Ukrayna askerinin madalyasını getirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise ABD'ye daha önce gelmek istediğini ancak ülkesindeki "zor durumdan" ötürü bunun mümkün olmadığını, şimdi ise "ABD sayesinde durumun kontrol altında olduğunu" söyledi.

Biden'a desteklerinden ötürü teşekkür eden Zelenskiy, Ukrayna halkı adına Amerikalılara ve Kongreye özel olarak teşekkür etti.

Zelenskiy ayrıca, dün çatışmaların yoğun olduğu Bahmut'ta olduğunu ve oradaki "cesur" bir Ukraynalı askerin kendisine "Bunu o çok cesur başkana ver" diyerek Ukrayna ordusundan aldığı kahramanlık madalyasını Biden'a iletmesini istediğini aktardı.

Zelenskiy'nin takdim ettiği madalyayı alan Biden, buna layık olmadıklarını ancak çok teşekkür ettiğini söyledi.

Biden da Irak'ta askerlik yapan oğlu Beau Biden'dan öğrendiği bir askeri geleneği yerine getirerek Ukraynalı askere oğluna ait bir komutan madalyonunu ileteceğini belirtti.

Zelenskiy Kongre üyelerine hitap edecek

İkili görüşmenin ardından liderler, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Zelenskiy, Kongrenin ortak bir oturumunda üyelere hitap edecek.

AA

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