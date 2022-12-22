"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Zelenskiy ABD Kongresinde konuştu: Paranız sadaka değil, güvenlik ve demokrasiye yatırım

22 Aralık 2022, Perşembe 16:46
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Kongresinde Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak katıldığı bir oturumda Kongre üyelerine hitap etti.

'Ukrayna orada durduğu sürece Ukrayna'nın yanında olacağız'

 

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin başkanlığındaki oturumda, Kongre üyeleri Zelenskiy'yi uzun süre ayakta alkışlayarak karşıladı.

Konuşmasına başta Amerikan halkı olmak üzere Kongre üyelerine teşekkür ederek başlayan Zelenskiy, "Burada olmak benim için bir ayrıcalıktır." görüşünü dile getirdi.

"Gelecek yıl dönüm noktası olacak"

Zelenskiy, tüm dünyanın zihninde Rusya’ya galip geldiklerini söyleyerek, "Tüm kasvetli manzaraya rağmen Ukrayna düşmedi. Ukrayna yaşıyor ve (Rusya’yı) geri püskürtüyor." diye konuştu.

ABD'lilerin ve Avrupalıların da bu savaşta bir zafer elde ettiklerini aktaran Zelenskiy, "İşte bu nedenle Avrupalılar şu an her zamankinden daha güçlü." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Rus tiranlığı üzerimizdeki kontrolünü kaybetti. Bir daha asla zihinlerimizi etkileyemeyecek." dedi.

Öte yandan Rusları sahada da yenmeleri gerektiğini dile getiren Zelenskiy, konuşmasında "Bu mücadele çocuklarımız ve torunlarımızın nasıl bir dünyada yaşayacaklarına karar verecek." ifadesine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, gelecek yılın hem Ukrayna hem de ABD için "dönüm noktası” olacağını ifade ederek, Ukrayna’nın cesareti ve ABD’nin kararlılığına vurgu yaptı.

"Ukrayna asla teslim olmayacak"

Rusya’nın mayıstan bu yana Bahmut’a durmaksızın saldırılar gerçekleştirdiğini anlatan Zelenskiy, geçen yıl 70 bin sivilin yaşadığı bu şehirde artık çok az sayıda sivilin kaldığını söyledi.

Zelenskiy, Rusya’nın askeri mühimmat ve cephane konusunda kendilerinden önde ancak Ukrayna savunma güçlerinin hala ayakta olduğuna dikkati çekti.

Ukraynalı askerlerin mücadelesini 1944’te Hitler’e karşı mücadele veren Amerikan askerlerine benzeten Zelenskiy, "Ukrayna asla teslim olmayacak." dedi.

Zelenskiy, Rusya ve İran’ı "terör devleti" olmakla suçladı

Kendilerine verilen mühimmat desteğinin önemli ancak yeterli olmadığını belirten Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya bu soykırım politikasında kendisine bir müttefik buldu: İran. İran Rusya'ya altyapımızı tehdit eden yüzlerce öldürücü dron gönderdi. Böylece bir terörist diğerini bulmuş oldu. Diğer müttefiklerimize saldırmaları ise an meselesi. Onları şimdi durduramazsak… Bunu yapmalıyız."

Ukrayna’nın hiçbir zaman kendileri yerine Amerikan askerlerinin Ukrayna topraklarında savaşmalarını talep etmediğini dile getiren Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin Amerikan tank ve uçaklarını mükemmel şekilde kullanabileceklerini kaydetti.

"Paranız sadaka değil, güvenlik ve demokrasiye yatırım"

Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesine yapılan finansal destek için de teşekkür ederek, "Paranız sadaka değil, küresel güvenlik ve demokrasiye yapılan bir yatırımdır.” diye konuştu.

Rusya'yı "terör devleti" şeklinde tanımlayan Zelenskiy, bu ülkeden barışa yönelik adımlar beklemenin naiflik olacağını, Rusların kendilerinin de Kremlin tarafından zehirlendiğini, Rusya’nın yaptıklarının bedelini ödemesi gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy’den barış zirvesi teklifi

Zelenskiy, Ukrayna’nın 10 maddelik barış formülü tekliflerini Başkan Joe Biden ile görüştüklerini kaydederek, "Bunları ortak güvenliğimizi önümüzdeki on yıllar boyunca garanti altına almak için uygulamalıyız." dedi.

Bu kapsamda bir barış zirvesi düzenlenmesi teklifinde bulunduklarını belirten Zelenskiy, önerdikleri barış inisiyatifini Biden’ın da desteklemesinden memnuniyet duyduğunu aktardı.

Konuşmasında sık sık "demokrasi" vurgusu yapan Zelenskiy, Rusya’ya daha sert yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu.

Kongreye cephe hattından Ukrayna bayrağı hediyesi

Zelenskiy, konuşmasının sonunda kendilerine verdikleri desteğe teşekkür babında Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye doğu Ukrayna’daki cephe hattı Bahmut’ta kendisine sunulan ve üzerinde Ukrayna askerlerinin imzasını taşıyan Ukrayna bayrağını hediye etti.

Buna mukabil Pelosi de Zelenskiy’ye Kongre binasında dalgalanmış bir ABD bayrağı sundu.

AA

Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Diyarbakır Annelerinin arasına bir aile daha dahil oldu

    HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü

    Kosova-Sırbistan arasında tehlikeli saatler: "Silahlı çatışmanın eşiğindeyiz"

    Zelenskiy ABD Kongresinde konuştu: Paranız sadaka değil, güvenlik ve demokrasiye yatırım

    Kosova'nın kuzeyinde Sırplar tarafından kurulan barikatlar kaldırılmadı

    Ukrayna: 100 bin 400 Rus askeri öldü

    Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira olacak

    Sultangazi'de fabrikada çıkan yangın devam ediyor

    Asgari ücret 8 bin 506 lira oldu

    'Ukrayna orada durduğu sürece Ukrayna'nın yanında olacağız'

    Rusya ile Fransa arasında tansiyon yükseldi

    ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımları artarak devam ediyor

    Çinli şirket Xiaomi çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracak

    'Yolsuzluk soruşturması güvenilirliğimize zarar veriyor'

    İngiltere ve Galler'deki grev dalgası büyüyor

    Avusturya’da grip dalgası alarmı: Bir haftada 394 bin yeni hasta!

    ABD'ye ''nesilde bir kez görülebilecek'' kar fırtınası uyarısı!

    'Rusya Savunma Bakanlığı eleştirileri dikkate almalı'

    Zelenskiy ABD'de

    Düzce'de 383 ağır hasarlı konutun yıkımı gerçekleşti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sadece İmamoğlu mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve taşra siyasetine etkisi
    Süleyman KÖSMENE

    Misvak ve ağız sağlığı sünneti
    Faruk ÇAKIR

    AB’den ağır soru
    Ali FERŞADOĞLU

    İlahiyatçılar Kur’ân ile Hadisi dinlemeli değil mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Müsâvâtsız adalet, adalet değildir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Müsbet hareketin bayraktarları
    Cevher İLHAN

    Yine “yargıya müdahale” çarpıklığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.