"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Zelenskiy: 'Ağır' elektrik sorunları yaşıyoruz

22 Kasım 2022, Salı 12:00
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin enerji altyapısını hedef alan saldırıları nedeniyle devam eden elektrik kesintileri ile ilgili, ülkesinin başkenti Kiev başta olmak üzere Sumy, Odessa, Ternopil, Çerkası ve Vinnitsya bölgelerindeki durumun "ağır" olduğunu belirtti.

Ukrayna'da ülke çapında elektrik kesintileri olacak
Zelenskiy: Rusya terör devleti ilan edilsin

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'ya karşı devam eden savaşın 271. gününde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO-PA) 68. Genel Kuruluna video konferansla iştirak ettiğini ve katılımcılardan Rusya'nın "terör devleti ilan edilmesi" talebinde bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy "Yavaş yavaş bu sonuca ulaşacağımıza inanıyorum. Rusya dünyada böyle algılanacak." ifadesini kullandı.

Son dönemlerdeki Rus saldırıları sonucu enerji altyapıların ağır hasar alması sonucu ülke genelinde planlı ve acil durum enerji kesintilerin bugün de devam ettiğini aktaran Zelenskiy, başta Kiev olmak üzere Sumy, Odessa, Ternopil, Çerkası ve Vinnitsya bölgelerinde bu akşamdan itibaren durumun "ağır" olduğunu bildirdi.

AA

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy: 'Ağır' elektrik sorunları yaşıyoruz

    USGS: Solomon Adaları'nda 7 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

    İŞKUR'da usulsüzlük soruşturması: 35 kişi gözaltına alındı

    İsveç: Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkı var

    AB'nin düzensiz göçe karşı yeni eylem planında neler var?

    Kosova ile Sırbistan yine anlaşamadı

    Endonezya'daki depremde ölü sayısı 162'ye yükseldi

    Rabia'ya veda Sisi'ye merhaba

    Terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'taki terör saldırısında vefat ettiler: Bir öğretmen ve bir çocuk...

    İran’daki Sünni Din Adamlarından çağrı: Halkın taleplerine kulak verin

    Ar damarı olmuş kâr damarı

    Bu ne ciddiyetsizlik!

    43 yıl önceki facia

    Yargıya neşter, YÖK’e son

    Derin bir enerji yoksulluğu yaşanacak

    Netanyahu dünyayı aldatmaya çalışıyor

    Düşüş bekleyenler hayal kırıklığı yaşayacak

    Bakan Akar, Pençe-Kılıç Harekatı'yla ilgili son bilgileri paylaştı

    Şırnak Valiliği: Şırnak'ta gösteri ve yürüyüş 7 gün yasaklandı

    'İsveç ve Finlandiya, terör örgütü PKK ile mücadelede Türkiye ile işbirliğini artırmalı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Esad ve Sisi ile “silbaştan;” öyle mi?!
    Süleyman KÖSMENE

    Miras imtihanında kalmayalım
    Ahmet BATTAL

    Dün dündür; gün bugündür…
    Risale-i Nur'dan

    Süfyan ayn-ı istibdat bir hürriyet verir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Çocuklar babanız öldü, okul tatil, haydi evlerinize!
    Genel

    Risale-i Nur pusuladır
    Genel

    Bu ne ciddiyetsizlik!
    Ramazan Çalışan

    Hayret edilecek bir şey varsa, o da inkârdır
    Nejat EREN

    Haksızlıklara karşı takınılacak müspet tavır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.