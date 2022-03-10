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10 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Zelenskiy: Amerikalılar beni yanlış değerlendirdi

10 Mart 2022, Perşembe
Alman haftalık Die Zeit gazetesine açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Putin tıpkı Ukrayna gibi Avrupa'yı da parçalamak istiyor. Moldova, Gürcistan, Baltık Devletleri hatta Polonya'nın da tehdit altında bulunduğundan eminim. Rusya başka bir devlete saldırma kabiliyetine sahip olduğu sürece tüm kıta tehlike altındadır" dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine açtığı savaşta halkıyla birlikte olduğunu belirterek "Benim için en iyi korunma bu. Rusya işgale hazırlandığında, Putin Ukraynalıların ülkelerini bu kadar güçlü bir şekilde savunmasını beklemiyordu. Kremlin, Sovyetler Birliği'nin Hitler'e karşı yürüttüğü gibi, bu savaşın bizim için bir vatanseverlik savaşı olacağını beklemiyordu. Putin'in adamları Ukrayna'yı tanımıyor. Ama biz böyleyiz. Ukrayna yanınızdayken kendinizi güvende hissedersiniz. Bu, Batı'daki birçok kişinin ders alması gereken bir ilkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisini Ukrayna'da ve Kiev'de olduğunu ifade eden Zelenskiy, ABD'nin kendisini ülkeden çıkarmayı teklif etmesine ilişkin, "Hayır. Amerikalılar beni yanlış değerlendirdi. Ben halkımla kalıyorum." ifadesini kullandı.

"Rusya'ya daha sıkı yaptırımlar uygulanmalı"

Zelenskiy, Batı'nın Ukrayna'ya askeri desteğinin zamanlaması konusuna değinerek Rusya'nın işgalinin başlamasından çok önce yaptırımların uygulanması çağrısında bulunduğunu hatırlattı. Zelenskiy şöyle devam etti:

"Bu yapılmadı. Dedim ki Ukrayna'yı öyle bir şekilde destekleyin ki güvenliğimiz garanti altına alınsın. Bu da yapılmadı. Şimdi işgal altındayız. Rus birlikleri şehirlerimizi mahvediyor ve mültecileri sokaklarda vuruyor. Anlıyor musunuz? Mültecileri bile öldürüyorlar. Füzeleri konutları, üniversiteleri ve kiliseleri vurdu. Bu barbarlıktır. Evet, silah alıyoruz. Ama barbarlık bitmediği için daha fazlasına ihtiyacımız olduğu açık."

Yaptırımların yeterli olmadığını vurgulayan Zelenskiy, Batılı şirketlerin hâlâ çeşitli bahaneler altında Rusya pazarında kalmaya devam ettiklerini savundu. Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımların daha da sıkılaştırılması gerektiğini ifade ederek "Bu şimdi olmazsa, Baltık devletlerini, Polonya'yı, Moldova'yı, Gürcistan'ı ve diğer tüm Rus komşularını işgalden korumak için daha fazlasını yapmanız gerekir. Yaptırımlar daha sıkılaştırılmalı." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçu işlediğini dile getirerek Rus askerlerinin sivil halka yaptıklarının kendisi için anlaşılmaz ve yapılanların vahşet olduğunu ifade etti.

Rusya'nın nükleer savaş tehdidinin bir blöf olduğunu düşündüğünü belirten Zelenskiy şunları kaydetti:

"Katil olmak bir konu, intihar ise başka bir konudur. Nükleer silahların herhangi bir şekilde kullanılması, sadece onları kullanan kişi için değil ilgili herkesin sonu demektir. Bunun yerine, Putin'in tehdidi bir zayıflık gösteriyor. Nükleer silahları yalnızca her şey başarısız olduğunda tehdit olarak kullanırsınız. Rusya'nın nükleer silah kullanma girişiminin feci sonuçlarının farkında olduğundan eminim."

AA

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