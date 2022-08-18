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19 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

Zelenskiy: Barış görüşmeleri için Rusya'nın çekilmesi gerekiyor

18 Ağustos 2022, Perşembe 20:00
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarından çekilmeden barış müzakerelerinin başlatılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Zelenskiy, Lviv'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile düzenlenen üçlü basın toplantısında konuştu.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres’i ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Zelenskiy, "Özellikle Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekledikleri için Sayın Guterres ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Rusya'yı ülkesine saldırdığı için bir terör girişiminde bulunmakla suçlayan Zelenskiy, Erdoğan ile Guterres'in Ukrayna'da bulunmasının bu ülkede uluslararası hukukun yeniden tesis edilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Üçlü görüşmede Ukrayna tahıl ihracatını ele aldıkları bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Tahıl koridoru anlaşması küresel gıda krizinin önlenmesi açısından çok önemli." dedi.

Küresel gıda güvenliğin sağlanması için tahıl koridoru kapsamında varılan anlaşmanın sorunsuz yürütülmesi ve tahıl ihracatının artırılması için taraflar olarak ortak çalışmalara devam edileceğini aktaran Zelenskiy, "Bizim ülkemiz gıda garantörü olmak için her zaman hazır." diye konuştu.

Rus güçlerini, kontrol sağladıkları Ukrayna topraklarından tahıl çalmakla suçlayan Zelenskiy, tarafları Rusya'nın bu izinsiz eylemine tepki göstermeye çağırdı.

Görüşmede, Zaporijya Nükleer Santrali konusundaki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirten Zelenskiy, Rusya'yı söz konusu santrale yönelik şantaj girişimleri düzenlemekle suçladı.

Nükleer güvenliğin tüm dünya için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Rusya herhangi bir koşul koymadan Zaporijya Nükleer Santrali'nden askeri birlikleri derhal çekmelidir. Aynı zamanda tüm saldırılara ve provokasyonlara son vermelidir." dedi.

Rus güçlerinin Ukraynalı esir askerlere karşı insan hakları ihlalinde bulunduğunu savunan Zelenskiy, 29 Temmuz'da Donbas'ta Rus askerlerin kontrol ettiği bölgede Ukraynalı esirlerin kaldığı Olenivka cezaevini Rusların bombaladığını anımsattı. Zelenskiy, Guterres ile bu konuyu soruşturacak BM ekibinin olay yerine gönderilmesi konusunda anlaştıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye-Ukrayna arasındaki iş birliği konularını etraflıca ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, özelikle bu savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden inşası üzerine konuştuk. Bu bağlamda özelikle Harkiv şehri ve Harkiv bölgesindeki imar çalışmalarını himayesine aldığı için Türkiye'ye özelikle teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Bugün, Türkiye ile Ukrayna altyapı bakanlıkları arasında Ukrayna'nın yeniden imarı konusunu içeren bir muhtıranın imzalandığını ifade eden Zelenskiy, "Amaçlarımızın uygulamaya geçirilmesi, hem Ukrayna'yı hem Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü yapar." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında bir barış diyaloğu olasılığı konusuna da değinen Zelenskiy, Rusya'ya güvenmediklerini, Rusya'nın her gün Ukrayna şehirlerine saldırı düzenlemeye devam ettiğini ifade ederek, "Barış görüşmelerinin başlaması için Rusya'nın önce işgal ettiği toprakları terk etmesi gerekiyor. Sonrasında bakarız." dedi.

AA

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