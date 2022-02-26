Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesini terk etmediğini ve Rusya'ya karşı savaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Gece boyunca çatışmaların yaşandığı Kiev'de son durum?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyadan başkent Kiev'in merkezinde bulunduğuna dair görüntü paylaştı.

Ülkesini terk ettiğine ilişkin bilgileri yalanlayan Zelenskiy, "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Macron ile görüştü

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü bilgisini de paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ortaklarımızdan silah ve teçhizat geliyor. Savaşa karşı koalisyon aktiftir."

"Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği hakkında karar vermek için bu kritik bir an"

Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir görüşme yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, "Uzun süredir devam eden müzakereleri tek seferde sonlandırmak ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği hakkında karar vermek için bu kritik bir an." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Michel ile görüşmesinde daha fazla "etkili destek" ve Ukraynalıların gelecekleri için kahramanca mücadelelerini ele aldıklarını açıkladı.