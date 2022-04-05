"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Zelenskiy: Buça kentinde neler gördüğümü sizin de görmenizi istiyorum

05 Nisan 2022, Salı 03:01
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Buça'da yaşanan katliamın "savaş suçu" olduğunu, arabaların, tanklar tarafından ezildiğini, tüm deliller olmasa da insanların işkence gördüğünü söyleyerek, "Rus ordusu bunu neden yaptı?" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Buça kenti ziyareti sonrasında Romanya parlamentosuna seslendi.

Zelenskiy, konuşmasında, "Buça kentinde neler gördüğümü sizin de görmenizi istiyorum." diyerek ekranda yer verilen görüntüler için özür diledi.

Buça'da yaşanan katliamın "savaş suçu" olduğunu belirten Zelenskiy, arabaların, tanklar tarafından ezildiğini, tüm deliller olmasa da işkence gören insanlar olduğunu söyleyerek, "Rus ordusu bunu neden yaptı?" dedi.

Rusya'nın, mümkün olduğu kadar çok insanın ölümünü arzuladığını savunan Zelenskiy, "Eğer ordu ve halkımız kendini savunmasaydı, Ruslar tıpkı Buça'da olduğu gibi Ukrayna'nın her yerinde katliam yapacaktı." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın tek hedefinin Ukrayna olmadığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın, Odessa'ya saldırmak ve oradan da Moldova'ya bir adım daha yaklaşmak istediğini söyleyerek, "Moldova'nın bağımsızlığını savunmak esastır ve bu Tuna bölgesinin tamamında güvenlik anlamına gelir." diye konuştu.

Zelenskiy, Orta Avrupa ve Karadeniz bölgesinin kaderinin Ukrayna topraklarında belirleneceğini dile getirdi.

Rusya'ya yaptırımlar uygulandığını söyleyen Zelenskiy, Rusya’nın, başta ekonomik olmak üzere tüm kaynaklardan yoksun bırakılması, Rus gemileri için limanların kapanması ve Rusya'dan ithalat yapılmamasını gerektiğini belirterek daha fazla yaptırıma ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ukrayna Başsavcılığı: Rus ordusunun işkence ettiği 5 kişinin cesedi bulundu

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada ise savcılık ile polisin, Buça'daki bir çocuk sağlık tesisinin bodrum katında elleri bağlı 5 kişinin cesedini bulduğu bildirildi.

"Rus Silahlı Kuvvetleri askerleri, silahsız sivillere işkence yaptı ve ardından onları öldürdü." ifadesine yer verilen açıklamada, polis ve savcıların olay yerinde her bir savaş suçunu kayıt altına almaya devam ettiği aktarıldı.

NYT: Uydu görüntüleri Buça'daki sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösteriyor

Öte yandan, New York Times (NYT) gazetesi, uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analiz sonuçlarının, "Kiev'in bir banliyösü olan Buça'da sivillerin öldürülmesinin, Rus askerlerinin şehri terk etmesinden sonra gerçekleştiği yönündeki iddialarla çeliştiğini" öne sürdü.

Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntülerinin, sivillerin en az 11'inin üç haftadan daha uzun süre önce, Rus ordusunun bölgeyi kontrol altına aldığı sırada öldürüldüğüne işaret ettiği kaydedildi.

Görüntü analizinde, "Görüntüler, 9 Mart ile 11 Mart tarihleri ​​arasında Yablonska Caddesi'nde ortaya çıkan insan vücuduna benzer büyüklükteki koyu renkli nesneleri gösteriyor. 2 Nisan tarihli görüntülerin gösterdiği gibi nesneler, Ukrayna kuvvetlerinin Buça'yı geri almasının ardından cesetlerin bulunduğu konumlarla tam olarak örtüşüyor. Daha fazla analiz, nesnelerin üç haftadan fazla bu pozisyonda kaldığını gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

AA

Okunma Sayısı: 316
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Guterres: 'İklim'le ilgili verilen boş vaatler utanç dosyası

    Zelenskiy: Buça kentinde neler gördüğümü sizin de görmenizi istiyorum

    Hekimlerin ‘yurtdışı’ başvurusunda rekor artış

    Sivil ölümleri soruşturulsun

    Ekonomi yerine enflasyonu uçurdular

    Bir fâhiş zam da telefon ve internete

    Muhalefet: Sandıklarda kuş uçurtmayacağız

    Araç almak lüks oldu

    Emekli ve memur %15,31 alacaklı

    Milletin sofrasından çalmaya devam

    16 ülkenin nüfusundan fazla çocuk kayboldu

    1500 kişilik iftar çadırında 4000 kişi sıraya girdi

    Görür: 320 bin kişi ölümle burun buruna

    Türkiye'de son 24 saatin koronavirüs tablosu

    Yüzde 59: Gelirim yetmiyor

    Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı

    Zamlar ihracatı da vuracak

    Boş tencere iktidar devirir

    Akdenizde yine tekne faciası

    Üretimde daralmalar olur

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nisan’da göçen hizmet kahramanları
    Genel

    Bir fâhiş zam da telefon ve internete
    Ahmet BATTAL

    Hizmet malı alınıp satılır mı?
    Faruk ÇAKIR

    Güzel haberler hep gelsin
    Genel

    1500 kişilik iftar çadırında 4000 kişi sıraya girdi
    Genel

    Emekli ve memur %15,31 alacaklı
    Genel

    Ekonomi yerine enflasyonu uçurdular
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan “Kur’ân ayı” olduğunu ispat ediyor
    Genel

    Araç almak lüks oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.