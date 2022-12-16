"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Zelenskiy'den AB'ye doğal gaz ve elektrik desteği çağrısı

16 Aralık 2022, Cuma 09:00
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini, Rus saldırıları sonucu enerji altyapısı ağır hasar gören Ukrayna'ya doğal gaz ve elektrik satın alması için destek vermeye davet etti.

Zelenskiy, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne video konferansla bağlanarak yaptığı konuşmada, AB ülkelerinin desteğiyle hava savunma sistemlerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek "Yeterince güçlü ve modern bir hava savunma sistemimiz olduğunda Rus terörünün temelini ortadan kaldırabileceğiz. Yani Rusya'nın başkalarını yok etme yeteneğini yok edeceğiz." dedi.

Rus ordusunun ülkesinin enerji altyapısını hedef alarak milyonlarca sivili felakete sürüklemeye çalıştığını vurgulayan Zelenskiy, "Önümüzdeki 6 ay, geçtiğimiz süreçten daha fazla çaba gerektirecek. Öncelikle Rusya'nın enerji terörü tamamen yenilgiye uğratılmalıdır." diye konuştu.

Ukrayna'nın AB'nin enerji desteğine ihtiyacı olduğunu kaydeden Zelenskiy, kış döneminde yaklaşık 800 bin avro değerinde elektriğin satın alınması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, "Özellikle Rus hava saldırılarının üretim alanında neden olduğu hasarı telafi etmek için kullanılan gaz hacminin satın alınması için desteğe ihtiyacımız var. Yaklaşık 2 milyar metreküp gaz lazım." ifadesini kullandı.

Ülkesine yönelik silah yardımının sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Zelenskiy, tank, topçu sistemleri, hava savunma sistemleri ile diğer ağır silahlara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Zelenskiy, AB ülkelerinden Ukrayna'ya yönelik finansal desteğin sürdürülmesini isterken, Rusya'ya yönelik de yaptırımların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM'den İsrail'e tepki: İsrail'in baskıcı işgali sürdükçe hiçbir barışçıl çözüm aranamaz

    Zelenskiy'den AB'ye doğal gaz ve elektrik desteği çağrısı

    Siyaset mühendisliği kaybedecek, Millet iradesi kazanacak

    Mısır, 3.5 trilyon fit küp doğal gaz rezervi buldu

    28 Şubat zihniyeti iktidarı teslim aldı

    'Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkı var'

    Bosna Hersek'e AB adaylık statüsü verildi

    Demokratik bir hükümet muhalefetten korkmaz

    İhtimali bile ürkütücü

    Türkiye’ye büyük haksızlık

    Bakkallar bir bir kepenk kapatıyor

    Daha önce hiç görülmemiş bir galaksi daha görüntülendi

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ağır yaralanan Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu

    ABD'de hükümet çalışanlarına TikTok'u yasaklayan tasarı onayladı

    İran’da, 2021 yılında hava kirliliği sebebiyle 42 bin kişi öldü

    Rusya'nın BMGK'den çıkarılması tasarısı ABD Temsilciler Meclisine sunuldu

    MSB: PKK'lı 2 terörist hudut karakoluna teslim oldu

    İsrail, 11 ayda 61 Filistinli çocuğu öldürdü

    'Rusya'nın saldırıları sonucu 184 Ukraynalı sporcu öldü'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimi kaybedecek
    C. Said Demirdöğmez

    Öncesi ve sonrasıyla 15-20 Temmuz
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan hidayete nasıl erer?
    Genel

    Mısır, 3.5 trilyon fit küp doğal gaz rezervi buldu
    Genel

    28 Şubat zihniyeti iktidarı teslim aldı
    Cevher İLHAN

    Yargıyla siyasî operasyon
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Siyaset mühendisliği kaybedecek, Millet iradesi kazanacak
    Cihat ERDOĞ

    İnsan beyni
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüksek gerilim siyaseti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.