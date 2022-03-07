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7 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Zelenskiy'den Rusya halkına çağrı: Sessiz kalmayın

07 Mart 2022, Pazartesi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukraynalıların barış istediğini belirterek, “Rusya halkına sesleniyorum; bu geri dönüşü yok kayıplar olmadan kötülüğü yenmenin hala mümkün olduğu dönem. Sessiz kalmayın." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 11. gününde iki ülkenin halkına video mesaj yoluyla seslendi.

 

Ukraynalıların geleceğini kazandığını şu anda ise sadece bugünü için mücadele verdiğini belirten Zelenskiy, Rusya halkına da “sessiz kalmayın” çağrısı yaptı.

 

Zelenskiy, “Rusya Federasyonu vatandaşları, şu anda tamamen aynı seçimi yapıyorlar. Bu günlerde ve bu saatlerde, yaşam ve kölelik arasında, bugün ve yarın, belki önümüzdeki hafta. Bu, geri dönüşü yok kayıplar olmadan kötülüğü yenmenin hala mümkün olduğu bir dönem." ifadesini kullandı.

Rusya halkının bu imkanı kaçırmaması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, “Biz Ukraynalılar barış istiyoruz. Bu sadece Ukrayna’nın değil sizin ülkeniz için de bir mücadele. Şimdi susarsan, daha sonra senin yerine sadece yoksulluğun konuşur. Sessiz kalma.” dedi.

Zelenskiy, dün ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Kendisine kararlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Bu saldırganlığa karşı yeni yaptırımlar demek. Onun öncesinde Amerikan Kongre üyeleriyle konuştum. Görüşmede, her iki taraftan 200'den fazla temsilci vardı, samimilerdi, bize yardım etmek için fazla ilgililer. Güvenimizi katlayan konuşmalardı.” değerlendirmesinde bulundu.

Rus işgal güçlerinin ülkesinin en büyük şehirlerinden olan Odessa’ya saldırma hazırlığında olduğunu bildiren Zelenskiy, “Odessa’yı bombalamaya hazırlanıyorlar. Ruslar her zaman Odessa’ya gelirdi. Şimdi sıcaklık ve samimiyetle karşılandıkları Odessa’ya karşı füzeler mi? Bu, tarihi bir suç olacaktır.” diye konuştu.

AA

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